Enfin, du gaz et de l’électricité pour les 24 logements LSP !

Les 24 logements LSP sis au contrebas du parc communal sont raccordés aux réseaux électrique et de gaz naturel. En effet, après que les acquéreurs les eurent occupés durant un peu plus d’une année, le promoteur a réglé toutes les factures concernant leur raccordement tout d’abord au réseau électrique puis au gaz naturel.

« Comparativement aux autres projets attribués ici et là, je peux dire que nous n’avons pas souffert longtemps. Dernièrement, la Sonelgaz a posé les compteurs électriques. Avant-hier, c’étaient ceux de gaz naturel. Certes, certains ont eu quelques réserves mais elles seront levées d’ici quelques jours », dira l’un des acquéreurs qui attendait le passage des agents de la Sonelgaz.

Si ces résidents sont soulagés, il est attendu que leurs voisins du projet des 30 LSP aient ces commodités parce qu’ils craignent qu’il y ait du retard. « Nous avons peur que cela ne soit pas fait avant l’hiver », nous répondra un acquéreur d’appartement dans ce dit projet. Il est à rappeler que nombreux sont les projets qui sont livrés sans ces deux commodités et certains acquéreurs ont attendu des années pour être soulagés.

Un escalier urbain pour le lotissement nord

« Finalement, notre revendication a été satisfaite. Les résidents de notre lotissement sont très contents », nous apprendra un membre de l’association du lotissement nord. Notre interlocuteur fait allusion à l’escalier demandé aux autorités locales afin de permettre surtout aux personnes âgées de se rendre au marché des fruits et légumes.

« Il faut dire que pour monter jusqu’au marché. L’accès est escarpé. Et en hiver, c’est vraiment dangereux d’emprunter ce raccourci parce qu’il est boueux et c’est une pente glissante. Nous avons alors pensé à la réalisation d’un escalier », soulignera le même interlocuteur.

L’exécutif communal a retenu cette opération dans le cadre des PCD 2019. « C’est un escalier de 60 mètres. Il est déjà confié à une entreprise. Celle-ci a commencé les terrassements. En principe, il sera livré avant l’hiver », nous confiera une source proche de l’APC. Par ailleurs, celle-ci nous apprendra qu’un autre projet similaire est inscrit dans un endroit de la ville.

Une école à la cité des 500 logements AADL

Si au niveau de la cité des 1000 logements dont la livraison ne va pas tarder d’autant plus que la liste est déjà affichée et les bénéficiaires connus, l’école primaire est en voie d’achèvement.

En effet, une entreprise est à pied d’œuvre pour construire un établissement scolaire pour les enfants de la cité des 500 logements AADL en cours de réalisation et dont les travaux ont atteint près de 90%.

D’ailleurs, selon une source proche de ce projet, il faudrait livrer ces deux écoles avant que les acquéreurs n’occupent ces logements. Certes, pour l’enseignement primaire, la situation est prise en charge. Par contre pour l’enseignement moyen et secondaire, rien n’est encore lancé. Il est à noter que le CEM Base 7 le plus proche de ces deux sites est déjà saturé.

« Il faudrait au moins un autre collège tout près de ces deux futures grandes cités. Vraiment, il sera très difficile de trouver des places aux collégiens de ces sites. Ils seront nombreux », estimera une source proche du CEM Base 7.

Il est attendu aussi d’autres équipements d’accompagnement quand on sait que dans ce site, en plus des 1 500 logements en question, 500 autres de type AADL sont en cours. C’est dire qu’il faudrait une autre école, une salle de soins, un poste avancé de la sûreté urbaine et bien d’autres espaces et édifices publics.

Amar Ouramdane