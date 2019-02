Engouement pour l’arboriculture

Le moment étant propice, la campagne de promotion, de plantation et de greffage d’arbres bat son plein à Maâtkas. Les services de l’agriculture de la circonscription, qui englobe, outre cette commune, celles de Béni Zmenzer, Tirmitine et Souk El-Tenine, sont fortement sollicités en cette période, surtout qu’ils mettent des plants d’arbres de diverses variétés à la disposition des fellahs.

Ces derniers y affluent en grand nombre qui pour des conseils qui pour la fourniture de dossiers pour l’acquisition d’arbres fruitiers. «J’ai pu acquérir une soixantaine d’arbrisseaux que je vais planter ce week-end», dit un citoyen rencontré dans l’enceinte de cette subdivision. Comme lui, ils sont nombreux à vouloir bénéficier des arbres fruitiers offerts par l’État par le biais du secteur de l’agriculture.

Les variétés arboricoles attribuées aux fellahs sont, entre autres, l’olivier, le prunier et l’amandier. Il est à souligner que l’agriculture de montagne suscite de plus en plus d’intérêt dans la région de Maâtkas, étant une source de rentabilité non négligeable pour de nombreuses familles.

En plus de l’activité traditionnelle dans le domaine de l’oléiculture, qui a pris énormément d’essor avec le développement du réseau des huileries modernes et un meilleur entretien du patrimoine oléicole, les autres filières du secteur ont attiré beaucoup de citoyens, notamment les jeunes. En effet, des activités comme l’apiculture, l’aviculture, l’arboriculture prospèrent localement ces dernières années, avec une production assez conséquente.

Un agriculteur du village Tighilt Mahmoud s’est même lancé dans une activité inédite pour toute la région, à savoir l’aquaculture : «Je viens de terminer la construction de mon bassin dans les normes exigées pour ce genre d’activité. Je n’attends que la fourniture des alevins pour lancer mon élevage de poissons», dira t-il.

Rabah A.