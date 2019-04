Une journée de dépistage du cancer du sein sera organisée, samedi prochain, au niveau de la polyclinique de Béni Douala. Cette opération est à l’initiative de l’association El Fedjr d’aide aux personnes atteintes de cancer, en collaboration avec l’EPSP de Draâ Ben Khedda, l’EPH de Dellys et l’APC de Béni Douala. Cette campagne vise, entre autres, à sensibiliser les femmes rurales sur cette maladie qui touche de plus en plus de personnes, notamment en l’absence de dépistage, d’une part, et de la crainte de se faire dépistée, d’autre part.

«C’est une occasion pour les femmes de la région de Béni Douala de venir assister à cette journée et surtout lever le voile sur certaines questions qu’elles désireraient poser aux médecins qui seront présents», dira le maire de la commune, Amar Fekhar. Pour inciter les femmes à venir en masse consulter samedi prochain, des affiches sont placardées dans tous les bourgs de la daïra, sous le slogan : «Faites-vous examiner, mieux vaut prévenir que guérir».

Il faut aussi souligner que la majorité des études effectuées affirment que le cancer du sein est le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu’après la ménopause. Une femme sur neuf sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur vingt-sept en mourra. Le plus souvent, le cancer du sein survient après 50 ans. Le taux de survie cinq ans après le diagnostic varie entre 80 et 90 %, selon l’âge et le type du cancer. Le nombre de personnes atteintes a progressé légèrement au cours des trois dernières décennies. Par contre, le taux de mortalité a continuellement diminué au cours de la même période, grâce aux progrès réalisés en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement. Mentionnons que les hommes peuvent aussi en être touchés et ils représentent 1 % de l’ensemble des cas.

Lyes Mechouek