Journée de sensibilisation sur les dangers du tabac

L’association d’aide et de solidarité aux malades respiratoires, fraîchement créée, célébrera la Journée de lutte contre le tabac en collaboration avec les établissements scolaires de Larbaâ Nath Irathen, au niveau de la bibliothèque communale.

Dans l’optique d’informer et de sensibiliser les jeunes et le moins jeunes sur les effets ravageurs du tabac sur la santé, sachant que celui-ci affecte de plus en plus les milieux scolaire et juvénile, les initiateurs de cette journée ont retenu nombre d’activités ludiques pour attirer l’attention du jeune public sur cette consommation néfaste. Ainsi, un concours de dessin et de peinture autour du thème de la journée a été d’ores et déjà lancé à travers les différentes écoles de la municipalité, le 23 février dernier.

Interrogé à propos des objectifs d’une telle activité, le président de l’association en question, Kadem Nafa, souligne : «Nous voulons sensibiliser sur les dangers du tabac qui ronge nos enfants, particulièrement en milieu scolaire. Le concours, organisé le 22 du mois écoulé, sera évalué par un jury, composé essentiellement de professeurs de dessin, d’artistes, de psychologues… Les meilleures œuvres seront primées le 16 mars».

Outre la remise de prix, le 16 mars, plusieurs communications autour du «Tabagismes et ses conséquences en milieux jeunes» seront données par des spécialistes en la matière, parmi lesquels des médecins généralistes, pneumo-phtisiologues et des psychologues. Une exposition de photos et des projections-vidéos seront aussi au menu de la journée.

