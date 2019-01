La décharge communale dérange

La décharge communale implantée au village Thighzert, dans la commune de Béni Aïssi, constitue un véritable danger qui guette le quotidien des citoyens. C’est ce qui a poussé ces derniers à menacer de «reconquérir à sa fermeture si des mesures ne sont pas prises dans les brefs délais», dira un citoyen.

Un vrai point noir auquel les habitants ont décidé de faire face et accompagner les services compétents dans leurs démarches, nécessitant la limitation des facteurs de la pollution qui ont un impact négatif sur l’environnement et sur la santé des résidents. Ces habitants qui souvent inhalent les odeurs et les fumées dégagées des ordures, surtout que la décharge est située à proximité de leurs foyers.

D’autre part, la gestion de ces déchets est importante et nécessaire vu les conséquences que cet endroit peut engendrer, d’autant plus que les poubelles de toute la commune sont déversées dans ce lieu. «Malgré les efforts consentis des services de la commune afin de gérer cette décharge, la situation s’aggrave de jour en jour et nous sommes très affectés par cette décharge sauvage, où des risques se projettent sur notre santé et celle de nos enfants», clame un habitant.

Lyes Mechouek