La formation en art culinaire reportée

Si au lendemain de la rentrée officielle, en mars dernier, de la première section de techniciens supérieurs en art culinaire à l’Institut national de formation spécialisée récemment mis en service, les stagiaires étaient très contents de bénéficier d’une telle formation, les voilà déçus. En effet, la direction de l’établissement a jugé important de reporter cette formation pour la session de septembre. » Nous avons été informés lundi dernier qu’il fallait prendre nos bagages et rentrer chez nous.

Ce fut pour moi et mes camarades une grosse déception. Après avoir commencé les cours, même un peu dans des conditions difficiles, nous avons vraiment cru que nous allions valider le semestre. Mais, pour des raisons que nous ignorons, il fallait partir et attendre la prochaine session », nous a confié un stagiaire de Draa El-Mizan qui fait plus d’une centaine de kilomètres pour arriver jusqu’à Azeffoun avec tous les problèmes de transport qu’il rencontre en aller et retour.

Notre interlocuteur a aussi évoqué les conditions d’hébergement lamentables au niveau du CFPA d’Azeffoun en espérant qu’à la rentrée prochaine de septembre, l’internat de l’INFSP sera prêt. Ce stagiaire ne désespère pas pour autant d’autant plus que ce métier lui sied beaucoup. Il est à rappeler que la direction de l’Institut a tout de même mis le paquet pour assurer cette formation bien que le nombre de stagiaires ne soit que de huit postulants. Pour en savoir plus, nous avons contacté M. Laribi, un responsable dans cet institut.

» Après une large concertation, nous avons décidé de reporter cette formation jusqu’au mois de septembre parce qu’on ne peut pas valider un semestre dans une situation comme celle que nous vivons actuellement », nous a-t-il répondu en premier lieu. Et de donner plus d’explications : » Nous avons des stagiaires qui viennent des autres wilayas. Et comme vous le savez, il y a des grèves au quotidien. Parfois, les stagiaires se retrouvent à quatre dans la salle voire moins. Le jour d’après, ceux présents la veille ont déjà quitté l’établissement et quatre autres arrivent.

Il est impossible de travailler dans des conditions pareilles. C’est dans l’intérêt des stagiaires que la décision a été prise. Quant aux professeurs, nous avons recruté certains et d’autres nous ont donné leur accord ». Il est à signaler que cet institut qui peut accueillir jusqu’à 300 stagiaires avec internat et demi-pension est spécialisé dans les formations de restauration et d’hôtellerie d’autant plus qu’il est situé dans une région côtière et touristique. En tout cas, dès la rentrée prochaine, il sera entièrement opérationnel.

Amar Ouramdane