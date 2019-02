La liste provisoire des bénéficiaires affichée

Après plusieurs mois d’attente, les heureux bénéficiaires des 51 logements sociaux à Illoula Oumalou, commune située au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, sont enfin connus.

Toutefois, cette liste reste provisoire, dans la mesure où la liste définitive ne sera établie que lorsque tous les recours seront étudiés par la commission de wilaya. Cette fois-ci, les listes comportaient, en plus des noms et prénoms, d’autres informations relatives à l’identité de chaque bénéficiaire, afin de donner plus de crédibilité et de transparence à cette opération qui fait souvent des mécontents.

L’opération, en dépit d’une grande déception des non-bénéficiaires , s’est déroulée dans de bonnes conditions et aucun incident n’a été enregistré. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que ce premier quota précède un autre de 50 unités qui seront distribuées probablement avant la fin 2019.

Aziz Alimarina