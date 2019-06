La première tranche déjà confiée

M’kira est l’une des communes les moins bien desservies en eau potable pour de nombreuses raisons. La quantité journalière pompée vers le réservoir principal de la municipalité est insuffisante.

«Nous avons un grand problème pour répartir 2 000 mètres cubes sur pas moins 24 villages. En dépit de nos efforts pour satisfaire tout le monde, c’est pratiquement impossible de respecter le programme tracé, en collaboration avec les Comités de village.

Pour certains, leur tour n’arrive qu’une fois tous les 20 jours, voire plus, à cause des fuites récurrentes et des piquages anarchiques et illicites», expliquera M. Rabah Medjahed, en sa qualité de maire. Pour ce responsable, il faut que le projet soit accordé à l’APC pour la réalisation d’une conduite principale indépendante de celle de Tizi-Gheniff et la rénovation de fond en comble de tous les réseaux de distribution.

«Nous avons même loué un local sur notre budget pour que l’ADE affecte un personnel au chef-lieu, qui se chargera surtout de petites réparations et du recouvrement des factures de consommation d’eau, en plaçant les compteurs afin de rentabiliser au mieux l’eau servie», ajoutera-t-il.

De son côté, M. Hocine Bassaid, adjoint du maire, confiera : «Nous venons de recevoir une bonne nouvelle. Finalement, après défection d’une entreprise, le projet de la conduite principale, qui doit démarrer à partir de Maroko (Tizi-Gheniff), en passant par Tahachat jusqu’au réservoir d’eau, d’un montant de 25 milliards de centimes, est confié à une entreprise pour sa réalisation. Cette dernière sera installée incessamment et les travaux lancés. Nous souhaitons que cette opération soit livrée dans les délais parce qu’elle est très importante», soulignera l’adjoint du maire. Celui-ci nous apprendra qu’un autre lot d’une valeur de quasiment la même valeur a été confié à l’ADE.

«Il s’agit du réseau de distribution et de l’emplacement des compteurs. Pour cela, nous attendons que les travaux commencent», signalera-t-il. Et de poursuivre : «L’opération a été budgétisée en Assemblée et approuvée par tous les élus.»

En outre, il ajoutera que dernièrement, une rencontre a eu lieu avec tous les responsables concernés par ce projet à la wilaya pour activer les démarches afin de gagner du temps, d’autant plus que cette municipalité attend avec impatience ces opérations qui devraient, en principe, mettre fin au calvaire d’Imkiren, en matière d’alimentation en eau potable.

Ce deuxième intervenant reconnaîtra que depuis la rencontre au niveau de la wilaya avec les autorités concernées, il y a eu une petite amélioration. «Notre grand espoir repose surtout sur cette enveloppe qui nous sortiront définitivement de ce calvaire parce que nous subissons toujours la pression de nos concitoyens qui souffrent énormément, notamment en saison estivale», concluront nos deux interlocuteurs.

Amar Ouramdane