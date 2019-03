La route de Tifra dégradée

La route menant du centre-ville de Tigzirt vers Tifra est dans un état piteux. Malgré un trafic très dense, ce tronçon se trouve dans un état d’abandon. En effet, située sur l’axe de la RN24 longeant la mer et joignant la RN71 du haut de la colline de Tleta, frontière avec les communes d’Aghribs, Iflissen, Boudjima et Tigzirt, la route de Tifra est extrêmement empruntée, notamment durant la saison estivale.

La plupart des usagers l’empruntent pour se rendre aux différentes plages de la côte, étant donné qu’elle constitue un excellent raccourci qui fait gagner du temps. Tifra est un village de quelque 35 000 habitants ce qui fait de lui un grand centre urbain autour duquel s’agglomèrent neuf autres petits villages. Cette route, pour rappel, fut ouverte par les Français vers le début des années 1900. Le pont enjambant la rivière a été construit en 1907.

Situé au lieu-dit Tafouzelt, ce pont est encore en usage bien qu’il ait subi les affres de la guerre de libération. Un nouveau pont a été construit il y a huit ans environ juste à côté. Plusieurs fois goudronnée et bitumée, cette route stratégique à tout point de vue ne tient jamais en état plus de trois années d’affilée, selon les personnes interrogées. Plusieurs nids-de poule, à commencer de la sortie de la ville de Tigzirt sur mer, y sont signalés.

Un transporteur de voyageurs en activité depuis des années sur la ligne Tifra -Tigzirt – Tizi-Ouzou dira : «Bitumer une route sans réaliser des ouvrages de canalisation des eaux pluviales serait vain. De plus, nous assistons, ces dernières années, à des averses rigoureuses. Faute d’ouvrage d’évacuation, l’eau ruisselle à même le goudron et s’infiltre sous la dernière couche pour la décoller de l’ancienne base. Et c’est fini pour la route».

La route de Tifra souffre également d’un énorme et récurent problème. Au village Agouni Ouzzka, à Tamedoucht, se trouve un grand trou au milieu de la chaussée dû certainement au mauvais choix pour installer une grande bouche d’égout au milieu de la route. Aujourd’hui, il a provoqué un affaissement très dangereux menaçant même quelques maisons. «Le trou causant cet affaissement est à trois mètres de ma demeure qui menace de s’effondre à tout moment», dira un propriétaire d’une maison menacée d’effondrement qui dit avoir frappé à toutes les portes, en vain.

D’autres demeures, au nombre de sept environ, plus proches du trou, sont également menacées. Les citoyens interpellent les autorités locales afin de réagir le plutôt possible, avant l’arrivée de la saison estivale et avec elle le flux de touristes et d’estivants qui empruntent cette route.

Akli N.