L’ADE déménage

L’agence locale de Maâtkas de l’Algérienne des eaux vient de bénéficier de nouveaux locaux au niveau de l’immeuble mitoyen du siège de la sûreté de daïra, et dit «locaux du Président».

Le nouveau siège, composé de trois bureaux et d’un magasin, est suffisamment spacieux et offre toutes les commodités nécessaires pour abriter et permettre aux services techniques de cet EPIC (établissement public industriel et commercial) d’accomplir leur mission dans des conditions optimales et recevoir les citoyens dans un cadre digne.

L’inauguration a eu lieu jeudi dernier en présence de la société civile, des comités de villages, des autorités locales, du directeur de l’ADE de Tizi-Ouzou, de plusieurs directeurs d’agences, des élus locaux, de représentants de la sûreté de daïra et bien d’autres invités. Lors de sa prise de parole, le directeur de l’unité ADE de la wilaya, Amar Berzoug, a tenu, tout en souhaitant la bienvenue à tous les présents, à remercier et à encourager les travailleurs et fonctionnaires dans le sens de l’amélioration des services et des prestations de l’Algérienne des eaux à travers la wilaya de Tizi-Ouzou.

«L’ouverture de cette nouvelle structure, avec tous les moyens dont elle est dotée, participe à l’amélioration du service public assuré par nos agences. Elle est aussi un gage de réussite et de perfectibilité de ces dernières, puisque l’aménagement et l’équipement sont exclusivement sur leurs fonds propres et sur ce point, je tiens à rendre hommage aux travailleurs et fonctionnaires qui y travaillent.

Nous allons continuer sur la même lancée, puisque l’acquisition d’autres sièges, après certains que nous avons eu récemment, plus adéquats, seront ouverts dans d’autres régions incessamment», dira-t-il. Ce responsable n’a pas manqué de mettre en relief, chose que tout le monde a approuvé du reste, l’amélioration en AEP de la région ces dernières années et le renforcement du réseau d’un autre côté.

À ce titre, il citera les deux nouvelles adductions dont a bénéficié le réseau local, à savoir celle de Souk El-Tenine et celle du versant sud de Maâtkas qui est à un taux respectable d’avancement dans sa réalisation. D’autre part, il a aussi tenu à appeler les citoyens à plus de civisme en luttant contre les branchements illicites et les piratages. De son côté, M. Belkacem, chef d’agence de Maâtkas, a tenu à remercier l’APC pour la mise à disposition de ces locaux.

«Je remercie aussi tous les travailleurs de notre agence, les comités de villages ainsi que les autorités locales, surtout le chef de daïra qui a toujours été à nos côtés. Nous allons continuer dans le sens de la perfection et cela en associant tout le monde.»

Rabah A.