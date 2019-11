Lancement de l’opération de curage de l’oued

Dans le cadre des projets sectoriels financés par le ministère des Ressources en eau, la commune de Boghni a bénéficié d’une opération destinée au curage et au nettoyage en amont et en aval de l’Oued de Boghni. Scindé en deux projets, le programme accordé est en cours d’exécution pour une partie du cours d’eau touché par diverses pollutions. En effet, en présence du président de l’APC et du subdivisionnaire de l’hydraulique, les premiers travaux de défrichement et de nettoyage de l’oued ont été lancés la semaine dernière. La partie concernée par ce travail est située sur le chemin desservant le village Ait Kouffi et la commune de Bounouh, qui se trouve menacée par des glissements de terrains.

Pour parer à ce problème de longue date posé, notamment par les usagers de cette route, des confortements des parties fragiles de la rive droite de l’Oued seront réalisés, d’autant plus que des quantités suffisantes sont prévues pour mettre en place des gabions. Cet effort de la direction des ressources en eau de la wilaya sera suivi dans les prochains jours par un autre projet d’une importance particulière, du fait qu’il sera question du nettoyage de la partie de l’oued qui traverse le centre urbain. « L’essentiel des interventions auront pour objectifs de dépolluer un tant soit peu le cours d’eau et élargir son lit envahi par les ordures et les déchets charriés par les crues enregistrées en période des grandes pluies », nous a expliqué au cours de sa sortie sur le terrain le subdivisionnaire du secteur de l’hydraulique à Boghni.

Tout compte fait, malgré l’importance de cette opération, il est utile de rappeler qu’un projet de réalisation d’un grand collecteur d’assainissement et une autre station d’épuration des eaux usées s’impose pour la commune et ce, pour mettre fin à la prolifération des rejets anarchiques orientés vers l’oued. Ces rejets se comptent par centaines et constituent une source de pollution en l’absence de bassins de filtration et de collecteur principal pour les nouveaux raccordements.

M Haddadi