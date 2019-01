Large choix pour la session de février

Les inscriptions en prévision de la rentrée professionnelle de février prochain sont ouvertes du 6 janvier au 16 février au CFPA Lounis Akli d’Aït Aggouacha, à l’instar des autres centres de formations. Cette année, un large choix de formations est proposé et le problème d’accès lié au niveau d’études requis pour chaque formation ne se pose plus, surtout avec la nouvelle nomenclature modifiée et révisée récemment.

Autrement dit, les jeunes qui ont quitté les bancs de l’école au cycle primaire auront droit de suivre une formation dans plusieurs disciplines, telles que la ferronnerie, la bijouterie traditionnelle, la broderie, la peinture, la pâtisserie pour ne citer que cela. «Nous proposons plusieurs modes de formations dans différents domaines, comme la formation résidentielle (comptabilité, installation sanitaire et gaz, ferronnerie d’art), qui est dispensée entièrement dans l’établissement et qui est couronnée par un stage pratique en fin de formation et le stagiaire perçoit une bourse.

La deuxième formation dispensée au niveau de notre CFPA est celle de la formation par apprentissage, dans toutes les spécialités, alternée entre l’établissement de formation et l’entreprise, et ce pendant toute la durée de la formation. L’apprenti perçoit un présalaire. Les deux modes de formations seront finalisés par un diplôme d’Etat tel que le certificat de maîtrise professionnel (CMP), le brevet de technicien (BT), certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et le certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS)», détaille Mme Rouas, conseillère à l’orientation.

Et de souligner que le CFPA assure également des formations qualifiantes (piquage et montage de vêtements, gâteaux traditionnels…), destinées pour les travailleurs dans le cadre de la formation continue. Ali Chelbli, directeur du centre, quand à lui, dira : «En plus de la multitude de choix de formation, nous avons entrepris plusieurs partenariats et conventions.

Pour cette année, nous avons par exemple donné l’importance à l’agriculture vue la particularité géographique de notre région, donc en partenariat avec la direction des services agricoles- subdivisons de Larbâa Nath Irathen, pour plusieurs spécialités. Nous avons aussi fait une convention avec le centre des inadaptés mentaux de Larbâa Nath Irathen pour des formations d’agent de production légumineuse, décoration florale ou encore agent de décoration de plantes.

Nous avons également pensé aux femmes au foyer, afin de leur dispenser des formations notamment dans le domaine des gâteaux traditionnels ou picage et montage de vêtements. Nous mettons à leur disposition tous les moyens dont nous disposons afin de leur assurer une meilleure formation et surtout dans de bonnes conditions», conclura le responsable.

Youcef Ziad