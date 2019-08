Le barrage d’irrigation très peu exploité

Alors que dans d’autres communes l’eau d’irrigation est largement utilisée, dans la commune d’Ouaguenoun, le barrage destiné aux champs agricoles est complètement inexploité.

Le taux d’utilisation de l’eau de cette infrastructure ne dépasse pas les 1%. La raison est que dans ce village, qui avait une vocation agricole dans les années 60 et 70, il n’existe presque plus d’activité agricole.

Après le déclin des cultures maraîchères et céréalières dans la région, beaucoup d’exploitants se sont reconvertis dans le commerce et ceux qui étaient attachés à leur vocation sont devenus des éleveurs bovins et des producteurs laitiers. Leurs terres, autrefois couvertes de blé, laissent pousser les fourrages pour l’alimentation du bétail. Et étant donné que ce genre de culture utilise peu d’eau d’irrigation, l’eau du barrage est très peu utilisée. Même en ces mois caniculaires, il est toujours bien rempli. Les seuls utilisateurs sont des gens qui remplissent des citernes destinées soit au bétail, soit à une utilisation ménagère. Aucune activité agricole dans les parages, à l’exception de quelques parcelles qui ne consomment qu’une infime partie du volume.

À rappeler par ailleurs que ce barrage, construit en 1967 dans le cadre de la politique agricole, couvrait les besoins de toute la région de la plaine d’Ouaguenoun qui s’étend jusqu’à Tamda. Après la fin de l’ère révolutionnaire agraire, les agriculteurs n’ont plus reçu les aides nécessaires pour perpétuer l’essor de leurs exploitations. Non loin de là, à Makouda, la partie basse, composée de plaines fertiles, n’est elle non plus pas bien exploitée.

Malgré la profusion de retenues collinaires capables de couvrir les besoin en irrigation, seulement quelques agriculteurs sont en activité. Ces derniers se spécialisent généralement dans la pastèque et le melon négligeant toute autre sorte d’agriculture. L’activité se concentre durant les mois estivaux consommant des quantités énormes d’eau pour seulement de la pastèque et du melon. La plaine de Zaouïa aurait pu produire de la pomme de terre et l’agriculture maraîchère aurait également pu se développer.

Akli N.