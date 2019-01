Le bureau postal rénové

La direction d’Algérie-poste a décidé de rénover tous ses bureaux de poste laissés à l’abandon alors qu’ils dépendaient des collectivités locales.

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imène Houda Feraoun, l’avait d’ailleurs annoncé lors de la remise en service du bureau postal de Tizra Aïssa, dans la commune d’Aït Yahia Moussa, en août dernier. «Nous allons rouvrir tous nos services fermés durant des années avec aussi l’amélioration des prestations», avait-elle, alors, promis.

Les opérations de rénovation et de raccordement à la fibre optique ont été bel et bien lancées dans la région. On citera, entre autres, les bureaux de poste Boufhima, d’Ichouhrène, dans la commune de Draâ El-Mizan, et de Tizra Aïssa (Aït Yahia Moussa). Dernièrement, c’est le bureau de Boufhima, un faubourg de la ville de Draâ El-Mizan, qui a été restauré de fond en comble.

En effet, cette bâtisse a subi d’importants travaux. «En plus de la rénovation entière de son intérieur avec de nouveaux guichets, sa façade extérieure s’est complètement métamorphosée. Le bureau a subi une restauration totale. Rien n’a été laissé au hasard», se félicité une source proche de ce projet. Effectivement, il n’échappe à personne de passage sur la RN68, traversant cette localité, de remarquer cette belle structure flambant neuve.

Si cette opération de rénovation a été bien accueillie par les habitants de cette bourgade, ils souhaitent, toutefois, pourvoir effectuer leurs opérations à l’intérieur de la structure, plutôt qu’à travers une petite fenêtre. «Nous avons vraiment souffert durant des années. Qu’il fasse chaud ou qu’il pleuve, nous étions contraints de faire la queue devant la fenêtre. Maintenant, je crois que c’est fini. Cette mesure sera levée définitivement, du moins je le souhaite», souligne un retraité. Bien que des améliorations de ce service soient toujours attendues, les efforts fournis par la direction d’Algérie-poste sont bel et bien visibles.



Amar Ouramdane