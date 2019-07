Le CEM de Henia fête sa première place

Le CEM Base 6 sur les hauteurs de la ville a fêté comme il se doit, avant-hier, sa première place au niveau de toute la daïra de Draâ El-Mizan qui compte quinze collèges et sa vingt-troisième place au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou.

En effet, pour la réussite de ce grand événement, il a fallu non seulement la participation de la direction du collège, des professeurs, du personnel administratif qui ont mis la main à la poche mais aussi la contribution de l’association des parents d’élèves et bien sûr des comités de villages.

C’est dans une ambiance festive que les activités ont été lancées dans la matinée avec l’arrivée dans la cour puis dans la grande salle de l’établissement de la troupe folklorique «Idheballen» du village qui a su créer l’ambiance en entonnant des airs musicaux ancestraux et quelques chansons modernes pour électriser l’assistance dont de nombreux invités tels la protection civile, le service des forêts…

«Ce résultat n’est pas le fruit du hasard, c’est pourquoi je félicite nos élèves qui ont hissé notre collège à ce niveau sans oublier bien sûr les efforts et les sacrifices de tous (professeurs, personnel administratif et parents».

« Nous avons remarqué que depuis l’année dernière, notre collège est en progression constante. Le taux de réussite de 88 ,64% de réussite au BEM démontre cela. Nous avons évolué de 14% par rapport à l’année dernière. Sur les 44 candidats présentés à cet examen, 39 d’entre eux l’ont décroché alors que deux autres ont été rachetés.

Ainsi, 41 de nos élèves iront sur les bancs du lycée. Encore une fois mille merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite », dira la directrice, Madame Hassiba Zerrara, dans son allocution d’ouverture. Tour à tour, l’adjoint au maire, M. Kamel Matmar, le représentant de l’unité de la protection civile et les présidents des comités de villages ont mis l’accent sur les résultats de cet établissement jugés excellents en dépit de son implantation en zone rurale, devançant des collèges de la ville. Ce qu’ils ont considéré comme un véritable exploit exhortant au passage le personnel à aller toujours de l’avant.

«C’est un taux qui nous honore tous. Vraiment, nous sommes très satisfaits de ce résultat. Nous souhaitons continuer sur cette lancée d’autant plus que notre collège commence à faire de sa priorité la qualité de l’enseignement et par ricochet la réussite pour tous», soulignera dans son intervention M. Saïd Sadi, professeur de Tamazight qui juge que les élèves de cet établissement accordent une importance capitale à leur langue maternelle.

De son côté, M. M’hamed Mamou, professeur de langue anglaise, a estimé que les élèves aiment beaucoup apprendre cette langue et leurs résultats dans cette matière sont excellents. On a noté que des cadeaux et des attestations ont été remis aux élèves admis au BEM et à 47 autres issus des autres niveaux (1e AM, 2e AM, 3e AM) qui ont obtenu des félicitations, des encouragements et tableaux d’honneur dont 4 d’entre eux avec en main le prix d’excellence soit une moyenne de 18/20 et plus.

Il est aussi à signaler qu’il y a eu au cours de cette cérémonie d’autres activités présentées par les membres de la troupe théâtrale et de la chorale de l’établissement. Au terme de cette grande fête, un repas copieux a été offert à tout le monde. Le CEM Base 6 de Henia a ouvert ses portes en 2010. Il a reçu durant l’année scolaire 187 collégiens répartis sur 10 divisions pédagogiques avec une moyenne de dix-huit élèves par classe.

Amar Ouramdane