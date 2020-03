Le CFPA en campagne !

Le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et l’unité de la Protection civile de Tizi Ghennif ont organisé, mardi dernier, dans la cour de l’établissement, une journée d’information et de sensibilisation sur les risques du monoxyde de carbone. Il a été en outre question de sensibiliser sur les accidents domestiques et l’utilisation des extincteurs à mousse. Une douzaine de sapeurspompiers a pris part à cette journée pour apprendre à l’assistance les techniques d’intervention et les premiers secours à fournir à un blessé, une victime d’intoxication au monoxyde de carbone…

Ainsi, tour à tour, les pompiers sont intervenus pour simuler une situation devant les stagiaires et le personnel, tout en expliquant les précautions à prendre et toutes les positions dans lesquelles doit être maintenue la victime pour que son cas ne s’aggrave pas, en attendant l’arrivée des secours. Beaucoup de questions ont été posées par les stagiaires et le per sonnel du CFPA aux sapeurs-pompiers, qui leur ont répondu de manière explicite. Après, ces derniers ont allumé un feu de classe B, qu’ils ont ensuite éteint, en mettant en œuvre toutes les techniques d’extinction. Ils ont utilisé, entre autres, les lances et les injecteurs à mousse et une eau à haute pression. D’ailleurs, ils ont même mis en place le dispositif nécessaire (un camion et une ambulance) pour intervenir, en cas de besoin.

Cette étape a été très applaudie par l’assistance, laquelle a apprécié l’intervention des pompiers. «Nous avons pensé à l’organisation d’une telle journée parce que la plupart de nos stagiaires a un module d’hygiène et de sécurité. Ils doivent, tout de même, savoir comment intervenir, en cas d’accident dans l’exercice de leur fonction. Nous avons alors fait appel à la Protection civile, qui a répondu à notre demande. D’ailleurs, tout le monde était satisfait des exercices présentés. Nous avons remarqué que des questions pertinentes ont été posées par nos stagiaires et le personnel. C’est la preuve que l’attention de tous a été captée par ces exercices de simulation. Avec l’accord de notre direction, nous pourrons répondre à la proposition du chef d’unité, en ce qui concerne la formation de secourisme de base à l’intention de nos stagiaires et de tout le personnel», a indiqué dans son intervention, Merzouk Terkmani, le directeur du CFPA.

De son côté, Hamid Bouchia, chef d’unité de la Protection civile, a trouvé que l’objectif a été atteint, car l’assistance était intéressée par tous les exercices simulés par les agents. «C’est une première dans ce CFPA et nous répondrons toujours aux sollicitations du chef d’établissement pour enrichir encore plus les connaissances du personnel et des stagiaires, notamment sur les premiers gestes à avoir face à une victime», a-t-il déclaré devant l’assistance. Au ter me de cette journée, Hamid Bouchia a ajouté que son unité avait déjà formé une session de secouristes bénévoles de douze éléments, tout en soulignant que d’autres programmes seront ouverts à l’avenir. «Nous avons les formateurs nécessaires et les moyens aussi.

Donc, je rassure tous ceux qui souhaiteraient suivre une formation de secouriste qu’ils pourront se rapprocher de notre unité. La seule condition est que dans chaque groupe figure une douzaine de demandeurs. C’est un programme de 21 jours à raison de deux heures par jour de formations théorique et pratique, suivies de tests et justifiées par une attestation de secouriste volontaire, reconnue mondialement», a-t-il conclu.

Amar Ouramdane