Le chantier bientôt lancé !

Le projet inscrit dans le cadre du Plan sectoriel de développement (PSD) et destiné au revêtement du Chemin vicinal n°2, allant du lieu-dit Aarouche jusqu’à «La casse», vient enfin de voir le jour.

Les travaux seront entamés dans les prochains jours, au grand bonheur des habitants de la région et de tous les usagers de ce tronçon qui, faut-il le rappeler, était jusqu’à maintenant impraticable. Doté d’une enveloppe financière de 50 millions de dinars, il sera réalisé sur un linéaire de 9 km 800 m, selon l’information donnée par le P/APC de la localité.

«Après un premier avis d’appel d’offres infructueux, l’entreprise à laquelle le projet a été attribué a été retenue suite à un deuxième avis et les travaux démarreront incessamment», nous dira M. Sili. Ce dernier précisera que cela reste très insuffisant par rapport aux besoins de sa commune. «Cela ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt, car tout le tissu routier de la commune est totalement délabré et nos citoyens souffrent le martyre à cause de cela», précisera-t-il à ce propos.

En effet, la réalité du terrain ne dément aucunement les dires de cet édile. Le Chemin de wilaya 228, qui traverse Tizi Lilane, à la limite territoriale avec Maâtkas, jusqu’à la sortie de la commune vers Tizi-Ouzou et Draâ Ben Khedda, n’est plus qu’un ensemble et une suite de crevasses et de nids de poule, qui touchent parfois la totalité de la chaussée. Traversant pourtant le chef-lieu de cette commune, Leksar, il n’a plus fait l’objet de réfection depuis belle lurette et n’est carrossable qu’au prix d’une grande «gymnastique».

Cela cause beaucoup de désagréments aux usagers et énormément de dégâts aux véhicules. Même constat au niveau du chemin qui mène vers Zerrrouda. A ce niveau, les rafistolages sporadiques opérés de temps à autre n’ont pas rendu la chaussée plus praticable. Il en est de même pour les autres Chemins vicinaux et ceux traversant les villages, à l’image de ceux de Sidi Salah et Thachachth, qui doivent être fermés à la circulation vu leur état de délabrement très avancé.

«J’interpelle encore une fois le DTP, avec lequel j’ai déjà eu plusieurs entrevues et que j’ai saisi officiellement à plusieurs reprises, pour que son secteur se penche sérieusement sur le cas de notre commune», conclura le P/APC.

Rabah A.