Le chantier lancé !

S’il est vrai que Tafoughalt, ce gros village de plus de 5 000 habitants, dispose d’au moins quatre structures de service public depuis le début des années 1980, il faut dire que celles-ci n’ont pas été rénovées depuis.

Il s’agit du bureau de poste, de l’antenne de la mairie, de la salle de soins et du foyer pour jeunes. Dernièrement, la rénovation de l’antenne de l’APC a été lancée. La population, qui compte 156 chahids à son actif, l’a bien accueillie. « Elle a été laissée à l’abandon durant des années. Elle était opérationnelle dès le début des années 1990. On a vu une fois le blanchissement des murs. Quand une personne étrangère passe devant la bâtisse, elle croit qu’elle date de l’époque coloniale. Les travaux de rénovation des extérieurs sont presque achevés mais on ne sait pas si cette structure va être restaurée à l’intérieur », a dit un membre du comité de village. «Il y a une volonté de restaurer tous les bureaux de poste ruraux, mais pour le nôtre, rien.

Cette structure est dans un état de délabrement avancé. Dès que la pluie commence à tomber, les fuites apparaissent de partout. Souvent, le guichetier doit se lever pour changer de place afin d’éviter que les documents ne soient mouillés. Quant à sa façade extérieure, elle a perdu des couleurs depuis longtemps. En plus de cela, elle n’est pas encore raccordée au réseau de la fibre optique. Pourtant, c’est l’un des premiers bureaux réalisés dans les zones rurales. D’autre part, il faut savoir que ce bureau postal ne sert pas seulement les habitants de notre village mais aussi ceux d’El Hammam, un village voisin, relevant de la commune de M’Kira », explique la même personne. D’ailleurs, celle-ci confie qu’un dossier complet avec photos a été déposé au niveau de la direction d’Algérie-poste en vue de lui dégager une enveloppe financière pour sa rénovation. On croit savoir que ce bureau postal a été visité souvent par des délégations de la direction d’Algérie-poste mais ces inspections sont restées sans suite », ajoute le même interlocuteur. Désormais, dit-il, cette structure ne relève plus de l’APC.

Profitant de notre présence sur les lieux, ce même membre du comité de village est revenu sur le foyer pour jeunes. « Notre foyer pour jeunes a été lancé au début des années 90 après maintes tergiversations au sujet d’un terrain appartenant au village. Tout de même, l’association Tiwizi, aujourd’hui dissoute, avait dégagé cette assiette. Cependant, trente ans après, non seulement, il n’est pas opérationnel mais il se dégrade de jour en jour. Il ne sert à rien sauf que parfois des sportifs y viennent s’entraîner. Même si la jeune association «Tasuta n’Tfughalt» tente de le prendre en charge, elle se heurte aux manques de moyens d’y activer. Nous interpellons vivement aussi bien les autorités locales que les responsables de le Direction de la Jeunesse et des Sports d’avoir un œil sur cette structure qui a englouti des millions de centimes sans , au bout du compte , servir nos jeunes qui n’ont aucune autre structure quand on sait aussi que l’aire de jeux du village n’est pas praticable eu égard à son mauvais état », conclut notre interlocuteur.

Amar Ouramdane