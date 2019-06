Le chemin vers Frikat dans un piteux état

Le chemin intercommunal qui mène à Frikat, sur 6 kilomètres, est dans un état piteux.

En effet, aussi bien les habitants d’Aïn Zaouia-village que ceux des hameaux environnants, à l’instar de Si Lounis, souffrent de la dégradation avancée de cette route.

«On ne peut ni rejoindre facilement le chef-lieu communal ni aller à Frikat. Même pour arriver à nos domiciles, c’est un calvaire au quotidien, d’autant plus que les transporteurs refusent de desservir cette ligne. A cet effet, on loue toujours un taxi au prix fort», dira un habitant du village, d’où est originaire l’ex-P/APW de Tizi-Ouzou, le regretté Rabah Aissat. Et de poursuivre : «Notre comité n’a pas cessé de revendiquer le revêtement et l’aménagement de cet important chemin intercommunal. Cependant, les responsables locaux répondent que ce n’est pas à l’APC de prendre en charge cette route parce qu’elle est commune à deux municipalités.»

De leur côté, les anciens membres de l’exécutif sortant ont, certes, procédé à quelques réparations, mais celles-ci n’ont pas tenu longtemps. «C’est un projet qui sera inscrit dans le cadre des PSD, car il relie deux communes. Tout de même, nous avons évoqué son état», dira un membre de l’exécutif communal de Frikat.

C’est la même réponse fournie par une source proche de l’APC d’Aïn Zaouia. Néanmoins, les membres de l’exécutif communal de cette municipalité souhaitent prendre en charge la partie qui relève de leur compétence, d’autant plus que cette route est très empruntée par les citoyens d’Aïn Zaouia résidant au niveau de plusieurs groupes d’habitations dans la partie appelée «Azaghar». Toutefois, il est à signaler que ce chemin est un raccourci pour les habitants de Frikat.

«Si ce chemin était pris sérieusement en charge, il nous servirait de raccourci pour rejoindre, par exemple, la ville de Boghni, car nombreux sont nos concitoyens qui vont vers cette ville. A présent, nous sommes obligés d’abord d’aller jusqu’à Draâ El Mizan et parcourir environ sept kilomètres puis prendre la RN30 sur plus de 5 kilomètres. Cela fait rallonger notre trajet de plus de 12 kilomètres, au lieu que ce soit seulement 6 kilomètres jusqu’à Aïn Zaouia. Les responsables d’Aïn Zaouia doivent de ce fait assurer le revêtement de ce chemin intercommunal», nous confiera une source proche de l’APC de Frikat. C’est dire que le revêtement de cette route est des plus urgents, afin de soulager les citoyens des deux communes.

Les habitants interpellent les responsables de la DTP et de la wilaya à se pencher sur leur cas, au plus vite.

Amar Ouramdane