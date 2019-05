Le CRA ouvre son restaurant

à défaut d’associations caritatives, le comité local du Croissant Rouge algérien est sur tous les fronts. Après avoir organisé au moins trois journées de dépistage de maladies chroniques et de consultations médicales dans les villages, les membres du CRA et les secouristes ont ouvert, dès le premier jour de Ramadhan, le restaurant «Meidat El Hillal». Yahia Nouredine, en sa qualité de président du Comité, nous dira : «Nous nous sommes préparés depuis déjà plus d’un mois.

Nous avons fait appel aux bienfaiteurs, aux donateurs et à tous les commerçants. Pour le moment, nous avons collecté une importante quantité de denrées alimentaires et cela nous a permis d’ouvrir pour la deuxième année consécutive ce restaurant.» Dans une virée sur les lieux, peu avant la rupture du jeûne, nous avons constaté qu’une belle ambiance règne dans le restaurant. En plus des cuisiniers, devant leurs fourneaux, les autres bénévoles s’affairaient à mettre les couverts. «Pour ce premier jour, nous avons préparé à manger à une centaine de personnes qui vont se restaurer sur place.

Au fil des jours, nous aurons exactement le même nombre de couverts», nous dira l’un des membres du CRA. Il est à noter que ce sont des repas complets qui sont servis allant de la chorba jusqu’au dessert, en passant par le plat de résistance avec de la viande et bien sûr de l’eau minérale et de la limonade. En tout cas, peu avant l’appel à la prière d’El Maghreb, plusieurs personnes attendaient déjà d’être servies. «C’est convivial. On mange ensemble.

Tout le monde est content. Tout se passe dans une bonne ambiance», dira un autre bénévole. Par ailleurs, des repas sont livrés au domicile des familles démunies. «Nous connaissons le nombre de familles nécessiteuses qu’on garde dans l’anonymat, auxquelles on distribue les repas», précisera M. Yahia Nouredine. A noter que les membres du comité sont tous mobilisés pour la réussite de cette action. «Tout le monde met la main à la pâte. C’est formidable», soulignera un jeune cuisinier derrière son plan de travail. Par ailleurs, le CRA a lancé un appel à la solidarité pour la circoncision des enfants nécessiteux. «Nous avons déjà finalisé la liste.

Il ne reste qu’à prendre les rendez-vous», précisera un autre membre du Comité. Il y a lieu de signaler que des paniers sont déposés au niveau des supérettes afin de collecter les produits alimentaires pour les familles dans le besoin. «Nous allons cibler une catégorie limitée de familles démunies mais il faut savoir que pour cette année, nous n’avons même pas l’aide de la Direction de l’Action sociale. Tout se fait avec la contribution des bienfaiteurs que nous remercions beaucoup parce qu’ils sont à nos côtés pour concrétiser notre programme, au profit de toutes ces familles qui sont dans le besoin, notamment durant ce mois sacré de Ramadhan», conclura le président du Comité local du CRA.

Amar Ouramdane