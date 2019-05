Le Croissant-Rouge algérien auprès des nécessiteux

Le bureau local du Croissant-Rouge algérien de Draâ Ben Khedda ne déroge pas à la règle comme chaque Ramadhan pour offrir des repas aux plus démunis. Il est présidé par le jeune Hicham Oukrine, lequel est à pied d’œuvre pour la préparation de la maïda de Ramadhan. «C’est une tradition au sein du CRA de s’occuper de cette noble mission qui réussit chaque année grâce aux nombreux bienfaiteurs (marchands de fruits et légumes de Draâ Ben Khedda et du marché de gros de Tizi-Ouzou) et aux adhérents que nous remercions vivement. Ils répondent présents depuis 2012», nous dira M. Oukrine.

A noter que la maïda de Ramadhan sera organisée au niveau de la cantine scolaire de l’école primaire Saïd-Ameur. Et notre interlocuteur de poursuivre : «Des efforts sont consentis pour son organisation dans cette cantine car nous ne pouvons pas rester insensibles à la situation sociale des nombreuses familles nécessiteuses que compte notre commune. Il faut savoir également que notre action s’est étalée au-delà des frontières de la commune.» La maïda débute «sans faute le deuxième jour de Ramadhan.

Les repas seront pris sur place, en nombre croissant, pour atteindre les 300 repas/jour. Ceux à emporter sont supprimés pour différentes raisons. Le bureau local a gardé deux familles pour lesquelles, il a fait une exception. Aussi, tout est prêt pour un bon départ. Au menu : un bol de chorba (bien sûr), un plat de résistance avec un morceau de viande rouge ou blanche, une boisson et un dessert».

En ce qui concerne sa réélection, le président du bureau local du CRA ajoute : «L’AGE a eu lieu le 12 avril 2019, au niveau du siège du CRA/CL. J’ai été réélu à l’unanimité pour un deuxième mandat, en présence d’un membre du bureau de wilaya, M. Ahcène Makcen. Mes efforts sont enfin récompensés. Depuis 2015, nous œuvrons pour le bien de ce bureau et des familles nécessiteuses.»

