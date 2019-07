Le geste de l’APC envers les directeurs des primaires

L’APC a pris une initiative louable en cette fin d’année scolaire. En effet, les responsables de cette assemblée à leur tête, M. Abdelghani Issolah, en sa qualité de maire, ont décidé d’honorer les directeurs des écoles primaires.

Tout d’abord, c’était pour les féliciter pour les résultats obtenus en fin d’année scolaire surtout que certains d’entre eux ont obtenu du cent pour cent et puis c’est pour reconnaître leur disponibilité à chaque fois qu’ils sont sollicités.

La cérémonie s’est déroulée aussi en présence des élus, du représentant du chef de daïra et bien sûr des meilleurs élèves venus des dix-huit établissements que compte cette commune. « Tout d’abord, nous vous remercions pour le travail que vous accomplissez dans vos écoles. Les résultats démontrent bel et bien que vos personnels notamment les enseignants sont dévoués à cette noble mission et bien sûr aussi pour la complémentarité qui existe entre vous et l’APC. C’est un honneur pour nous de vous honorer parce que vous le méritez tous d’autant plus que vous vous sacrifiez pour l’avenir de nos enfants et par ricochet de notre région, de la wilaya et de toute la nation. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence », dira le maire dans son allocution.

De son côté, le représentant du chef de daïra a abondé dans le même sens en mettant en exergue les efforts de ces chefs d’établissements et des enseignants pour le meilleur avenir des enfants d’autant plus que ces élèves sont innocents.

D’autres intervenants qualifieront cette initiative de première dans les annales de l’APC bien que les directeurs des écoles primaires partenaires incontournables de l’assemblée aient eu une considération avérée aux yeux des responsables locaux. Il est à rappeler que les écoles primaires sont gérées par les APC.

« C’est une bonne chose. De telles initiatives sont à encourager. Effectivement, si notre tutelle ne nous donne pas d’importance, ce n’est pas le cas de l’APC. Avec cette reconnaissance, je sais que les efforts qui seront fournis ne seront que plus grands et que les résultats ne seront que meilleurs à l’avenir », déclarera un directeur en marge de cette cérémonie qui a eu lieu dans une ambiance festive à chaque fois qu’un directeur reçoit son cadeau et son attestation de reconnaissance.

Il est à noter que dans cette commune la gestion confiée à l’APC n’a buté sur aucun problème depuis la rentrée scolaire. « Nous avons de l’expérience dans la gestion des affaires comme celle-ci. C’est pourquoi dès le premier jour de classe, nos élèves ont bénéficié de repas chauds.

Par ailleurs, je dirai que la généralisation du gaz naturel dans nos écoles là où cette commodité est arrivée nous a beaucoup soulagés et que les problèmes ont diminué et nos enfants passent l’hiver au chaud loin du manque de mazout et de la défectuosité des appareils de chauffage », dira un autre élu que nous avons approché à propos de la gestion des cantines par les APC.

Amar Ouramdane