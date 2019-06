Le lycée de Fréha l’emporte

Le finale ayant opposé le lycée Fadhma N’Soumeur de Tizi-Ouzou

au lycée Slimani Mohamed de Fréha s’est terminée en faveur de ce dernier.

C’est avec la plus petite des marges (51,75 contre 51,25 points) que les lycéens de Fréha ont remporté ce duel. La finale s’est déroulée dans l’après-midi du mercredi dernier dans la grande salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou devant une assistance nombreuse, composée d’élèves, de parents, des membres de l’association des parents d’élèves, de professeurs et proviseurs des lycées concernés, en plus des responsables de la Direction de l’éducation, notamment ceux du service de la scolarité, M. Boukhalfi, et des activités culturelles, M. Ali Ahmed. Le directeur de l’éducation et la directrice de la culture sont arrivés plus tard. Le premier était retenu par une réunion en direct à la télé avec le ministre de l’Education, à propos de l’examen du BAC.

Contacté avant le début de l’inter-lycée, Ali Ahmed dira : «Aujourd’hui, c’est la finale entre deux lycées, Fathma N’Soumeur de Tizi-Ouzou et Slimani Mohamed de Fréha.» Quant aux questions, précisera-t-il, «un test sur huit matières est prévu par élève dans chacune des matières : histoire, mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles, langue amazighe, langue arabe, langue française, langue anglaise».

Au volet animation, des prestations ont été retenues lors des précédents concours. Des présentations sont offertes par la chorale des élèves du CEM Mouloud Feraoun, de la danse folklorique par les élèves du lycée Fathma N’Soumeur, avec le groupe de flûte et bendir d’Ath Yanni, du CEM Mouloud Feraoun, une comédie musicale offerte par le lycée Boudjima, des chants (filles de Makouda), un monologue d’une élève du lycée de Maâtkas et une pièce de théâtre présentée par les élèves du lycée de Fréha, intitulée «La vengeance», d’après la chanson du rebelle Matoub Lounès. Une prestation très applaudie. Une histoire captivante qui donne matière à réflexion sur la vengeance et l’amour de la patrie.

Le lycée finaliste a gagné un PC et les élèves des parures de stylos et des diplômes de participation. Les membres du jury ont été aussi récompensés par des diplômes de participation.

Signalons qu’au départ, 17 lycées ont confirmé leur participation. Les éliminatoires ont vu quatre demi-finalistes : Boudjimaâ, Ouacifs, Fathma N’Soumeur et Fréha. Les deux premiers ont été éliminés.

Par ailleurs, le Directeur de l’éducation a été questionné à l’occasion sur les préparatifs des examens du baccalauréat. A ce sujet, il assure que «toutes les conditions seront mises à la disposition des élèves, y compris la restauration (…)». Quant au BEM, «les corrections viennent d’être entamées et les résultats ne tarderont pas à être proclamés, vers la fin juin», ajoute-t-il.

M A Tadjer