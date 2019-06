Le maire interpelle le DAL

Dans une correspondance adressée au directeur de l’administration locale (DAL) de la wilaya de Tizi-Ouzou et dont nous détenons une copie, le P-APC de Souk-El-Tenine formule la demande d’installation d’une «plateforme électronique pour lutter contre la corruption» où seront affichés tous les avis d’appels d’offres et de consultations concernant les marchés pour la réalisation de projets communaux de développement lancés au niveau de toute la wilaya.

Il s’agira d’une sorte de centralisation de l’information concernant ce domaine et qui sera accessible à tous, selon les termes de ce document et ce afin de lutter contre toute forme de corruption que des voix dénoncent. «C’est suite à des doléances émanant de citoyens et d’entrepreneurs signalant des anomalies et des irrégularités dans la procédure de l’octroi des marchés, notamment celle relative à l’information que nous avons entamé cette démarche. Sur ce plan justement, nombreux sont les entrepreneurs et les citoyens qui se plaignent de l’opacité de la procédure.

C’est pour cette raison que nous préconisons la création de cette plateforme qui sera élaborée par un bureau d’études spécialisé», nous informera à ce sujet M. Khermouche, P-APC de Souk-El-Tenine. Ce dernier nous apprendra, en outre, que concernant sa commune et «dans un souci de transparence», un compte face book est mis en place depuis son investiture où sont publiés tous les avis d’appels d’offres et de consultations concernant les projets dont a bénéficié sa commune.

«La plateforme que nous préconisons, où doivent être publiées obligatoirement et pour toute la wilaya toutes les offres de marché, permettra à tout citoyen et entrepreneur d’avoir accès à toute l’information dans ce domaine en temps réel. C’est là vraiment un gage et un acte fort de lutte contre la corruption et dans la transparence la plus absolue dans la gestion des affaires de la collectivité», ajoutera M. Khermouche.

Rabah A.