Le maire rassure

Le problème de collecte des ordures et déchets ménagers est au centre des préoccupations de la population et des élus locaux dans la commune de Souk El-Tenine.

Le ramassage est assuré quotidiennement au chef-lieu et une journée sur deux dans les villages, néanmoins, des actions de réclamation et de protestations sont régulièrement menées par des citoyens qui réclament un ramassage plus généralisé et plus fréquent. La dernière action en date fut celle organisée, il y a quelques jours, par des habitants de deux villages Ighil Boulkadhi et Amalou, qui ont fermé pendant quelques heures le siège de l’APC.

Ils dénonçaient «un manque, voire l’absence totale, à certaines périodes, du ramassage des ordures» dans leurs villages. Ce que reconnaît le maire, tout en expliquant que des efforts sont consentis par son assemblée pour améliorer la situation : «Effectivement, la situation n’est pas parfaite. Nous enregistrons une grande pression, notamment tout le long du mois de Ramadhan et durant la saison estivale. Les trois camions dont nous disposons ne sont pas suffisants. Nous avons d’ailleurs dû louer une benne tasseuse chez un privé pour tenter d’améliorer la situation, mais cela demeure insuffisant. Aussi, avons-nous pensé à l’acquisition d’une benne tasseuse qui sera la propriété de l’APC. Elle nous coûtera 6,5 millions de DA, une somme que nous avons prélevée des rentrées de la vente aux enchères que nous avons organisée dernièrement. Le dossier est au niveau du contrôleur financier et l’acquisition n’est qu’une question de temps», nous explique le P/APC.

Notre interlocuteur ajoutera qu’un autre projet d’achat d’un autre engin du même genre est en cours d’étude. «Cela se fera en lieu et place d’un véhicule de service que nous avions l’intention d’acquérir moyennant la somme de 1 million 800 mille DA que nous avons prélevée sur d’autres budgets. Je tiens donc à rassurer nos concitoyens, le problème du ramassage des ordures sera résolu progressivement. Il le sera complètement d’ici la fin du mandat, avec à terme un parc de 4 à 5 bennes tasseuses», a-t-il rassuré.

Rabah A.