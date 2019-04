Le matériel de radiologie non installé

Selon le P/APC de la localité de Souk El-Tenine, un équipement neuf de radiologie, livré depuis plus de deux mois, est encore parqué dans des cartons et non utilisé, à la polyclinique.

«Alors que l’ancien matériel destiné à la radiologie dans cette structure est hors d’usage depuis des années, on trouve le moyen de ne pas installer celui livré depuis maintenant plus de deux mois. Quand on sait que déjà pour son acquisition, nous avons mené un long combat avec toutes les autorités du secteur et les derniers walis qui sont passés par Tizi-Ouzou, nous avons le droit de conclure qu’il s’agit là d’un grand mépris délibéré envers notre population et là j’en tiens pour responsable le chef du secteur sanitaire de Draâ Ben Khedda qui doit, encore une fois, assumer ses responsabilités.

À ce propos, je tiens à rappeler que déjà un long retard a été accusé pour la livraison de cette équipement, du fait de la sourde oreille de ce secteur, malgré les injonctions du wali », dénonce sur un ton courroucé cet édile communal.

Il précisera que la population de sa commune et celles des localités avoisinantes souffrent le martyre pour tout ce qui est prestations médicales et sont soumises à de longs et sempiternels déplacements pour une simple radio, comme il rappellera que son assemblée, pour suppléer à la vacance de l’administration, a du solliciter l’APW qui a octroyé une aide pour doter cette structure du minimum de mobilier, matériel informatique et consommables de bureau, « alors que nos salles de soins et tout le secteur sanitaire dans la région est réduit à n’assurer que de simples pansements et injections et est incapable de répondre à tout soin plus au moins poussé ou urgence», dénonce-t-il encore.

Par ailleurs, il est à signaler que le projet d’hôpital de 60 lits dont les autorités ont annoncé le dégel tout récemment, inscrit en puis accordé en 2012, n’a connu aucun semblant de début de réalisation depuis. « Sur ce plan aussi, j’appelle les autorités encore une fois à faire preuve de bon sens en lançant les travaux le plus vite possible, car c’est une structure qui fait grandement défaut à toute les populations d’une bonne partie du versant sud de la wilaya. Et à ce titre, j’affirme que notre assemblée est prête à apporter tout son soutien et aide», a conclu M. Khermous.

Rabah A.