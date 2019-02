Le mouvement associatif en action

Après un temps d’arrêt qui n’aura finalement pas trop duré, les jeunes militants de l’association «Le chemin du savoir», domiciliée à Sidi Mansour, à Tirmitine, reprennent du poil de la bête en mettant en branle un programme varié brassant tout un éventail d’activités, comme l’environnement, la santé, la célébration des dates symboliques…

Ce programme qui s’étale sur plusieurs mois, sera entamé par quelques opérations visant la protection de l’environnement. «Ces actions qui seront organisées chaque week-end sont en droite ligne de continuité avec celles menées ces dernières années dans le même volet. Nous voulons instaurer cette habitude dans le quotidien des citoyens», dira le président de l’association, Nasredine Amir. Mais ce qui retient le plus l’attention dans ce programme, c’est la préparation de la Journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars.

En effet, pour la prochaine célébration et en plus des activités que cette association avait l’habitude d’organiser en pareilles circonstances, d’autres actions seront au menu, selon toujours notre source. Il s’agit particulièrement de l’invitation de l’ONG Amnesty international pour une participation active. «Une équipe de cette ONG sera ici lors de cette journée.

Elle tiendra un stand dans les riches expositions que nous avons prévu et animera une conférence sur un thème inhérent au long combat des femmes à travers l’espace et le temps pour l’aboutissement de leurs droits», ajoutera Nasredine.

Selon ce dernier, l’occasion sera mise également à profit pour honorer les 40 femmes âgées de plus de 80 ans recensées au niveau du village, dont trois âgées de 102, 103 et 105 ans, ainsi que l’organisation d’un dépistage de certaines maladies, dont le diabète, l’hypertension et les cancers du sein et l’utérus.

Sur le volet animation, il est prévu un grand gala artistique avec la participation d’une dizaine de chanteurs, avec des jeunes du cru et d’autres artistes connus sur la scène kabyle. Dans le même cadre, un spectacle de comédie, œuvre de la troupe Lewhama de Béjaïa, sera également au menu.

