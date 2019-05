Le mouvement associatif s’active

L’association El Ihcène de Tafoughalt dans la commune d’Aït Yahia Moussa a lancé ses actions de solidarité, en direction des familles démunies. En effet, depuis le début du mois d’avril, les membres de son bureau ont commencé à recueillir les dossiers des enfants à circoncire à l’occasion du mois de Ramadhan. «Nous avons reçu onze dossiers et nous les avons tous acceptés car ils appartiennent à des enfants issus de familles démunies», nous confiera un membre de l’Association.

Avant-hier matin, de nombreux cortèges ont quitté le village en direction de la ville de Draâ El Mizan à coups de klaxons et de youyous. Les membres d’El Ihcène étaient déjà sur les lieux à attendre les enfants et leurs familles devant un cabinet médical. «Nous avons pris rendez-vous depuis plus d’une semaine. Après avoir eu les résultats des bilans sanguins des enfants, nous nous sommes mis d’accord pour la date du 4 mai, soit deux jours avant le mois sacré.

On voulait organiser cette opération avant le début du mois et ne pas la laisser jusqu’au 27e jour. Sinon, il y aurait eu beaucoup de monde», soulignera un autre membre d’El Ihcène. Durant la matinée, le cabinet médical a vibré aux youyous des femmes, alors que les petits chérubins étaient tout contents et s’amusaient dans la salle, en attendant leur tour. «Je tiens à remercier vivement les membres de notre Association lesquels, chaque année, offrent la possibilité à ceux qui n’ont pas les moyens de circoncire leurs enfants.

Que Dieu les protège», nous dira une mère de famille contente de voir son enfant sortir de la salle d’opération. «En plus des frais de l’opération de circoncision, nous avons pris en charge les tenues des enfants. C’est la moindre des choses», ajoutera le même membre. En tout cas, l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive. A la fin, le cortège a pris le chemin du retour toujours dans une bonne ambiance.

Par ailleurs, il faut noter que les membres de l’Association ont déjà collecté de nombreux produits alimentaires de base, tels le sucre, le concentré de tomate, l’huile de table, les légumes secs, la semoule, pour les distribuer dès les premiers jours de ce mois sacré aux familles dans le besoin. «Au plus tard, le deuxième jour du mois de Ramadhan, tous les colis seront distribués», dira un dernier intervenant. Dans ce village de plus de 6000 habitants répartis sur neuf djemaâs, de nombreuses actions sont organisées par les Comités.

Certains ont choisi d’offrir une somme d’argent variant entre 3000 et 6000 Da aux ménages démunis, alors que d’autres ont appelé leurs adhérents à verser la zakat d’el Fitr aux Comités de village, qui se chargeront de la distribuer aux nécessiteux.

A. O.