Le plaisir des ruelles nettes…

Le bitume tant attendu est enfin arrivé à Ighil Bougueni. Les travaux de ce projet confié à une entreprise privée devaient débuter au mois de janvier 2017, mais ce n’est que maintenant qu’il est livré, ont noté les habitants. Cependant, comme ont souligné d’autres, «l’essentiel est qu’il soit réalisé». Ainsi, ils ont découvert avec plaisir le nouvel aspect de leurs ruelles, qui viennent d’être recouvertes d’une couche de béton bitumineux.

Les multiples nids-de-poule et autres imperfections, qui parsemaient l’artère principale, font désormais partie du passé, au grand bonheur des automobilistes et des piétons, lesquels fréquentaient l’artère principale, allant de l’école primaire à l’entrée de l’agglomération, au quartier dit «Lemaïnsra» sur une distance d’environ 500 m. Il faut dire que la dégradation du bitume de la grande rue contrastait avec les aménagements réalisés par les villageois. En effet, grâce aux différentes associations d’Ighil Bougni, en collaboration avec les émigrés du village qui ne ratent aucune occasion pour apporter leur aide, l’agglomération a changé de visage, en quelques années.

Un foyer pour jeunes, l’aménagement de tous les espaces publics ou la réalisation de trois fontaines et de murs de soutènement et autres ont offert aux habitants, un cadre de vie que de nombreux villages leur envient. Mais tout cela a un prix. Soucieux de leur bien-être et de celui de leurs enfants, les villageois ne ménagent pas leurs efforts pour participer aux opérations de volontariat et mettre la main à la poche. Et le résultat est là. Ighil Bougni est devenu un des villages les plus propres de la Kabylie, où il fait bon vivre.

A. O. T.