Le plan estival de la salle polyvalente

La salle polyvalente est prise quotidiennement d’assaut aussi bien par les familles que par les adhérents et les non adhérents.

En effet, le directeur de l’infrastructure, Mohamed Tellache, a programmé au total environ huit sorties-plages vers Boumerdès et Tipaza. « Nous prenons aussi avec nous des familles. C’est une occasion pour celles qui n’ont pas de moyens de partir avec nous. Nous avons un planning déjà établi peu après le mois de Ramadhan. Après la première sortie à Azeffoun où nous avions participé à l’inauguration de la saison estivale, nous avons tracé notre programme. Au total, nous avons huit sorties : quatre en juillet et quatre en août », soulignera M. Tellache. Et de revenir sur les trois premières sorties: « À chaque sortie, nous avons cinquante personnes. Jusque-là, tout se passe dans de très bonnes conditions et dans une ambiance familiale ».

Pour notre interlocuteur, la troisième a eu lieu avant-hier lundi. « Nous avons fixé notre choix sur un jour de semaine parce que les weekends, il y a trop de monde. Avant-hier, nous avons pris la destination de Cap Djinet. Chaque lundi, nous changeons de plages parce que nous avons aussi programmé Tipaza, notamment Chenoua ».

Pour les adhérents de la salle, c’est une aubaine. « Vraiment, depuis l’inauguration de cette salle, on ne s’ennuie pas. En plus de ces sorties à la plage, le programme des activités permanentes se poursuit surtout que nous sommes en vacances scolaires », dira un collégien accosté devant cet établissement en train de s’occuper du club vert de la salle. Et d’expliquer: « Vous voyez, nous avons repeint ce coin et nous soignons nos plantes. C’est un club qui commence à séduire tout le monde ».

Effectivement, dans cette salle, d’autres activités sont en cours même durant la saison estivale. On citera le club de dessin, celui de musique, celui du théâtre et bien sûr le club des lecteurs. « Pour stimuler au mieux les membres des clubs et créer entre eux une émulation, à chaque fois qu’il y a une occasion, nous organisons des concours. Et au finish, on remet des diplômes et des cadeaux aux meilleurs de chaque activité. Nos portes restent ouvertes pour d’autres adhésions parce que c’est le seul endroit que nos jeunes ont ici à Tizi-Gheniff pour se former et se distraire », expliquera M. Tellache.

Il est attendu dans cette ville le lancement d’autres établissements afin de canaliser toute cette jeunesse quand on voit par exemple le foyer pour jeunes réalisé à proximité du CFPA qui est inexploité pour ne pas dire laissé dans un abandon total. À quand aussi la salle de spectacles qui a fait couler autant d’encre que de salive?

Amar Ouramdane