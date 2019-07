Le poulet à 170 dinars

Depuis le début du mois de Ramadhan dernier, le prix du poulet est en baisse. En effet, il est passé de 260 dinars à la fin du mois d’avril à 170 dinars le kilo pour le poulet vivant et 220 dinars chez les vendeurs de poulet. D’ailleurs, les revendeurs installés sur les abords de la RN68 entre Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff ne désemplissent pas.

«C’est une aubaine. A moins de 500 dinars, vous avez un poulet de plus de trois kilos. Que demander de plus quand on sait que les viandes rouges sont inabordables ?», s’est interrogé un automobiliste accosté devant une échoppe installée au lieu-dit El Mers. Quant au revendeur, il nous apprendra que ce prix pourrait encore baisser à cause de la canicule parce que les éleveurs sont pressés de vider leurs poulaillers, craignant de perdre une partie de leur production.

Par ailleurs, nous avons appris qu’en parallèle, le plateau d’œufs a, lui aussi, suivi cette baisse. Il est fixé entre 220 dinars et 200 dinars, alors qu’il y a deux mois cela, il était à 330 dinars. La baisse de ces deux produits soulage les consommateurs, notamment durant cette saison connue pour ses fêtes et autres cérémonies.

Amar Ouramdane