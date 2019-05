Le sentier d’Iazzithen réhabilité…

La piste reliant le village Iazzithen au cimetière Thighilt Tkourchi en passant par le village voisin, Cheurfa, bénéficie depuis quelques temps d’actions d’entretien et d’extension. Cette piste fait, en effet, l’objet ces jours ci, de revêtement en béton et d’un prolongement, grâce à une autre piste venant d’Ighil Mechkou, dans la commune de Souk-el-Tenine et à laquelle elle a été raccordée.

Dans le cadre du développement de l’agriculture de montagne et s’appuyant sur le programme du fonds national du développement rural (FNDR), les services de l’agriculture ont procédé à l’ouverture d’une piste de l’autre côté de la colline, c’est-à-dire sur le territoire de Souk-el-Tenine. Ce projet a pu, grâce à la jonction avec la piste en question, profiter largement aux citoyens du village Iazzithen qui sont des propriétaires de grandes surfaces de terre, notamment des oliveraies en plusieurs endroits qui deviennent présentement accessibles facilement, comme Agouni Zmenzer, l’Had Boudjelouah, Isselanan, Thala Oughanim, Thala Njvara…

«Cela est le couronnement de nos efforts depuis 2012 où nous avons arraché l’ouverture de cette piste qui en plus de faciliter le passage vers le cimetière de Thighilt Tkourchi, désenclave une grande surface de champs d’oliviers», dira à ce propos M. Said Hassani, ancien président du comité de village. Quant au revêtement qui se fait actuellement par les services de l’APC par l’entremise d’une enveloppe prélevée sur le plan communal de développement (PCD), l’ensemble des villageois souhaitent que l’entreprise en charge du revêtement fasse un travail de qualité pour ne voir ce tronçon se dégrader juste quelques temps après, comme cela a été constaté à maintes reprises ailleurs.

«Effectivement, après avoir demandé le revêtement de cette piste, chose que, Dieu merci, l’APC nous a accordé, nous avons insisté sur la qualité du travail, car il ne faut pas gaspiller de l’argent. Nous attirons aussi l’attention sur un petit tronçon de cette piste qui nécessite des aménagements pour que celle-ci soit complètement carrossable. Nous appelons aussi au civisme des citoyens pour maintenir cette piste dans un bon état», ajoutera Rachid Hassani l’actuel président du comité de village.



… Et ouverture d’une piste à Issoubaken



En plus de tous les ouvrages réalisés grâce à leurs propres efforts dont une première piste agricole, les villageois d’Issoubaken viennent de bénéficier de l’ouverture d’une autre piste, réalisée cette fois par les services de l’agriculture. Cette dernière, longue de1500m, est en voie d’achèvement, du fait qu’elle est déjà en phase de nivellement, alors que l’ouverture mécanique et les passages busées sont complètement achevés. Ce sont, selon le responsable local de l’agriculture, M. Meziani, 50 hectares de vergers oléicoles qui sont ainsi désenclavés. «En plus de désenclaver des terres agricoles, cette piste servira dans la lutte contre les feux de forêts et permettra le passage des engins de la protection civile», a-t-il renchéri.

Rabah A.