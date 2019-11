L’environnement, ce point noir !

L’environnement est une des préoccupations majeures à l’échelle de la daïra de Draâ Ben Khedda. En effet, les endroits les plus touchés sont le stade scolaire, le centre de formation professionnelle, le centre-ville (place 8 mai 1945), le centre commercial, les deux ponts (entrées Est et sortie Ouest vers Tadmaït). Les déchets ménagers couvrent ces endroits à tel point que les passants souffrent des odeurs nauséabondes qui s’y dégagent à donner des nausées et des vertiges. Que dire au niveau des stations de fourgons de voyageurs vers Zerrouda, Oued Ksari, Sidi Ali Bounab, Tadmaït et Tizi Ouzou ?

Les déchets : journaux, bouteilles en plastique, cartons… sont jetés par les chauffeurs eux-mêmes et les voyageurs en passage. Au niveau du chef-lieu de commune, il faut de gros moyens pour endiguer cette pollution de l’environnement qui empoisonne la population.

M A Tadjer