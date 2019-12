L’EPSP saturé !

Les secteurs sanitaires et autres établissements publics deviennent de plus en plus exigus. En effet, vu le flux de patients qui se rendent de jour comme de nuit au pavillon des urgences et autres services relevant de l’EPSP d’Iferhounène, cette structure se retrouve dépassée par le nombre croissant des malades et leurs accompagnateurs qui viennent pour recevoir les soins nécessaires.

Afin de remédier à ce problème et permettre une meilleure prestation de service possible, «la nécessité d’un aménagement et de l’extension de l’établissement s’impose», a déclaré un responsable de la DRH (Direction des Ressources Humaines). Faute d’un véritable projet d’extension, des travaux d’élargissement du pavillon d’urgences vers l’entrée extérieure afin de gagner plus d’espace ont été entrepris. Entretemps, pour continuer à recevoir les patients, l’activité a été transférée provisoirement au niveau de l’étage supérieur en attendant la fin des travaux.

M. A. B.