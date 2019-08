Les acquéreurs réclament leurs clés

Les travaux des 104 logements promotionnels sis au lieu-dit «Tirmitine-Boghni» sont achevés mais l’absence de certaines commodités retarde la remise des clés aux propriétaires. «J’ai visité les logements, il manque l’électricité et le gaz. L’eau est disponible. Mais on ne peut les habiter sans ces deux commodités essentielles», indique une émigrée ayant acquis un appartement dans cette cité. «Je croyais qu’en arrivant en Algérie, j’aurais les clés de mon appartement pour y passer les vacances, en vain. Pourtant, lorsque j’ai versé la dernière tranche, en septembre dernier, on m’a fait savoir que les logements seront prêts au plus tard dans deux mois. Et voilà, une année après, ce n’est pas encore fait», regrette notre interlocutrice, qui exhibe son acte où l’on peut lire que toutes les tranches ont été payées.

Nombreux sont les acquéreurs à être dans la même situation que cette émigrée. «Nous voulons nos clés. Nous avons attendu trop longtemps», ajoutera un autre acquéreur. On croit savoir que l’Agence foncière de Boghni a réglé les devis concernant les deux commodités. «Je me suis enquis de la situation, car ma sœur émigrée m’a délégué pour faire les démarches.

Le directeur de l’Agence m’a répondu que les devis sont réglés depuis plus de deux mois. Donc, le problème est au niveau de la Sonelgaz», ajoute une autre personne rencontrée sur place. Dans ce genre de situations, les procédures prennent un peu de temps. «Effectivement, les devis ont été payés. Seulement, la Sonelgaz doit entamer les procédures pour retenir une entreprise. Raison pour laquelle, il y a eu un peu de retard pour lancer les travaux de branchement d’électricité et de gaz.

De toutes les façons, ils auront leurs clés dès que ces branchements seront faits et cela ne va pas tarder», nous confie une source proche de l’Agence foncière ayant requis l’anonymat. Il est attendu la mise en service de ces deux commodités pour remettre les clés aux acquéreurs de ces logements, impatients de les occuper.

