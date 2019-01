Les activités au ralenti

la population de la commune d’Aïn El-Hammam, tout comme celle des régions de haute montagne, sombre dans la léthargie, ces derniers jours.

Le mouvement incessant qu’on lui connaissait a subitement laissé place à de la torpeur, suite aux intempéries de la fin de la semaine passée mais dont les désagréments continuent de se faire sentir. Ce recul est visible chez les paysans d’autant plus qu’il s’agit de la période des travaux des champs.

Les processions d’hommes et de femmes, en déplacements quotidiens vers les oliveraies, ont suspendu leur mouvement, en attendant le retour des beaux jours. Les ouvriers du bâtiment sont, eux aussi, en congé forcé sans solde. Les matériaux de construction (sable, brique, parpaing), stockés dans les chantiers, sont toujours recouverts d’une couche de poudreuse gelée.

«Même si on voulait travailler à l’intérieur, on ne le pourrait pas avec le froid», dit Kader, un jeune entrepreneur contraint à laisser sa camionnette au garage. Bien que la neige se soit arrêtée de tomber, le verglas qui a pris le relais rend les déplacements difficiles et surtout dangereux aux automobiles et aux piétons.

Ce n’est que vers la fin de la matinée que les véhicules se hasardent à braver les routes glissantes. Loucif, un boucher, râle: «Je préfère une semaine de neige à une journée de verglas. Même les clients se font rares». Les routes déneigées sont impraticables de nuit et aux premières heures de la matinée. Les écoles sont fermées depuis jeudi dernier, alors que les administrations fonctionnent au ralenti, en attendant l’arrivée de quelques fonctionnaires qui affrontent le danger en parcourant à pied, faut-il le préciser, une distance de plusieurs kilomètres entre le village et la ville.

Les commerçants, habitant pour la plupart loin du centre-ville, n’ouvrent leurs magasins qu’à partir de dix heures. Par ailleurs, nous avons constaté que peu de marchands ambulants qui remplissaient d’ordinaire le marché hebdomadaire, sont venus mardi dernier, jour de marché. Ne pouvant descendre à l’aire de vente habituelle dont l’accès est glissant, ils ont étalé leurs caisses de fruits et légumes à même la neige. Contrairement aux habitudes, leur clientèle est très restreinte ce jour là. Le beau temps annoncé par la météo risque de faire durer la situation pendant plusieurs jours encore.

A .O. T.