Les anciens scouts au secours des sans-abri

Dans le cadre des activités sociales et caritatives organisées par plusieurs associations et à l’arrivée de l’hiver, l’association des Anciens scouts et Amis des scouts de la wilaya de Tizi Ouzou organise une campagne caritative du 1er décembre au 31 mars, pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Ainsi, des repas chauds et des couvertures seront distribués aux gens sans abri (SDF) de la ville de Tizi Ouzou. Les membres de cette association font le tour de la ville des Genêts pour mener à bien leur action et venir en aide à cette frange de la société qui dort dehors dans le froid.

R. S.