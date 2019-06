Les cantonniers de la STP mobilisés

S’il est vrai que durant toute l’année, les cantonniers de la Subdivision des travaux publics ont beaucoup de travail pour entretenir plus de 150 kilomètres de route (Chemins de wilaya et Routes nationales) durant la saison estivale, un labeur encore plus dur les attend. C’est une saison où il faut tout nettoyer, car les incendies sont craints par tous. Pour cette saison, les abords des RN 25, RN 30 et RN 68 sont envahis par des herbes hautes de plus d’un mètre de hauteur.

«Nous avons toujours surveillé les points dangereux sur ces axes routiers, notamment la RN 25, où il y a des éboulements, en hiver. Mais c’est surtout la saison estivale qui nous fait peur. Depuis déjà des mois, nos équipes sont sur le terrain. Ces derniers jours, nous nous sommes concentrés sur le désherbage des accotements et fossés surtout sur la RN 25, où il y a beaucoup de risques.

Cela est inscrit dans le plan de lutte contre les incendies de forêt», nous confiera une source proche de la STP. Effectivement, dès les premières heures de la journée, les cantonniers sont à pied d’œuvre. Actuellement, ils travaillent au niveau de la RN 25, dont plus de 20 kilomètres se trouvent dans le territoire de cette subdivision. Des tas d’herbes ont déjà été fauchés et brûlés par les cantonniers. Dans le même sillage, il est à noter que ces travailleurs débroussaillent les maquis qui débordent la route afin de permettre une bonne visibilité aux automobilistes quand on sait que la RN 25 est dangereuse.

«C’est un programme spécial été. Nous concentrons nos efforts sur le désherbage», précisera la même source. Si ces opérations sont en cours, les usagers de cet axe routier, dont le trafic est intense, interpellent les responsables concernés, notamment ceux de la Direction des travaux publics, à se pencher sur l’état piteux de la RN 25 pour lui trouver une solution. «On dirait un chemin de campagne. En plus des nids-de-poule, des bosses et des crevasses se sont formées sur plusieurs tronçons.

Cette route est presque impraticable par endroit, où l’on ne peut rouler à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l’heure, d’autant plus que des camions de gros tonnage lui causent des dégâts au quotidien», signalera un chauffeur de bus assurant la liaison Draâ El Mizan – Tizi-Ouzou. Il a affirmé, au passage, que la suspension de son bus ne tient pas plus d’une année. Il est aussi à signaler que pas moins de quatre affaissements attendent leur confortement.

«Nous attendons que ces affaissements soient réparés avant l’arrivée de l’hiver prochain parce qu’ils constituent des dangers imminents. A n’importe quel moment, la route pourrait être coupée», ajoutera un autre usager de la RN 25. Nos interlocuteurs évoquent, au passage, le retard accusé dans la réalisation de la pénétrante vers l’autoroute Est-Ouest. «La RN 25 doit être rénovée entièrement car la pénétrante n’est pas pour demain», estimera de son côté, un habitant du chef-lieu communal d’Aït Yahia Moussa.

Amar Ouramdane