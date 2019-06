Les circoncisions se poursuivent

«C’est aussi une tradition à la Sûreté de la wilaya de Tizi-Ouzou de s’investir dans la circoncision des enfants des policiers», dira avec fierté la chargée de communication, le commissaire divisionnaire Djamila Temmar. La Sûreté de wilaya s’investit dans ce genre de célébrations depuis plusieurs années. Une tradition qu’elle continue de perpétuer. «Pour cette année, nous avons recensé soixante-douze (72) enfants à circoncire : enfants de policiers en exercice, à la retraite et des ayants-droit», a-t-elle souligné. L’opération chirurgicale s’est déroulée samedi 1er juin 2019 au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou. Dans la grande salle, une bonne ambiance a régné.

Les policiers retraités retrouvent leurs anciens supérieurs ou leurs anciens subalternes, alors que des parents ont accompagné leurs enfants parés de tenues traditionnelles pour la circonstance. Au programme, les activités artistiques étaient alternées par la remise des cadeaux aux enfants. Le chanteur Rachid Bellik, accompagné de ses musiciens, a offert aux présents un long récital de musique chaâbie. Ensuite, il a interprété «Chegayas adyas» de Cheikh El Hasnaoui, qui a été ponctuée d’applaudissements dans la salle. Une femme, spécialiste en thivourathins, a répondu favorablement à l’invitation pour égayer les enfants et les nombreux invités, alors que deux autres femmes passaient devant chaque table pour mettre une couche de henné dans la paume des enfants à circoncire.

Cela s’est fait sous le regard des parents, qui affichaient une grande joie. Les youyous des mamans fusaient, alors que les pères fiers de voir leurs enfants grandir, applaudissaient chaleureusement. L’autre artiste invité est l’humoriste Khaled Par hasard. Il est connu pour son humour sarcastique fait tantôt de dénigrement envers les femmes, tantôt envers les hommes, mais qui n’a pas lésiné sur les éloges envers les parents. Il a traité successivement plusieurs sujets, dont les mots gentils et de tendresse adressés par l’époux à son épouse et inversement, l’éducation des enfants et leur prise en charge, le retard dans le mariage pour différentes raisons, les exigences de l’un et de l’une, les maux sociaux.

Sujets ayant provoqué l’hilarité des invités, qui l’ont ovationné. Par ailleurs, à Draâ Ben Khedda, 50 garçons ont été pris en charge par l’APC de Draâ Ben Khedda pour leur circoncision. La cérémonie du henné s’est déroulée dans la salle de cinéma «Le Hoggar» durant la nuit du vendredi 31 mai vers 22h. La salle était pleine des parents accompagnés de leurs enfants, en plus des invités et autres citoyens qui ont voulu donner de la voix et rendre plus attrayante cette cérémonie. La salle vibrait et la joie se lisait sur les visages des parents et des invités. Chaque enfant a reçu une enveloppe financière à la place des cadeaux habituels, dont la somme n’a pas été divulguée.

La fête s’est achevée tard dans la nuit, où tout le monde avait été invité à une collation. La circoncision a eu lieu hier, au niveau du centre pédiatrique de Draâ Ben Khedda. L’opération chirurgicale était assurée par le CHU de Tizi-Ouzou. À noter que les 72 enfants de policiers font partie d’un bilan global de près de 800 enfants circoncis au niveau du CHU (voir photo de ce père de famille prise jeudi passé au CHU – rien à voir avec la cérémonie consacrée aux enfants de policiers), depuis la fin de la semaine dernière. a signaler que l’opération se poursuivra cette semaine encore avec les inscrits retardataires.

M. A. T.