Les collégiens lauréats honorés

L’association des parents des élèves du collège d’Aït Abdelmoumène 1 a organisé, hier (samedi), en collaboration avec l’encadrement du CEM, une cérémonie au profit des lauréats de l’examen du BEM et des 10 premiers élèves de chaque niveau.

À noter que sur les 48 candidats du collège, 37 ont été reçus et un élève a été racheté grâce à la moyenne annuelle. Soit un taux de réussite de 79,16%.

Le directeur de l’établissement, M. Hadj Belkacem Khadir, a indiqué en marge de la cérémonie : «Ce résultat est le fruit des sacrifices consentis par l’ensemble de l’encadrement pédagogique et administratif tout le long de l’année. Mais notre satisfaction ne sera totale que lorsque l’infrastructure sera complètement réhabilitée et la cantine scolaire réalisée et ouverte. La réalisation de ces objectifs améliorera les conditions de travail et de scolarité et c’est notre ambition suprême».

Le président de l’association des parents d’élèves dira quant à lui : «Nous organisons cette cérémonie pour pousser nos élèves à persévérer et à avoir encore de meilleurs résultats à l’avenir. Nous leur avons offert des lots de livres pour les inciter à la lecture et des diplômes d’encouragement, en plus d’une petite collation joyeuse et festive».

Il ajoutera : «Notre association essaie de contribuer à l’amélioration de l’état de l’établissent qui souffre de problème d’étanchéité, d’indisponibilité d’une cantine scolaire et d’une aire de jeu. Nous faisons des démarches auprès de la direction de l’éducation et de la wilaya pour décrocher ces projets qui contribueront à améliorer le rendement de nos enfants. Le collège souffre également du manque de personnel d’encadrement, notamment un surveillant général et des adjoints d’éducations».

meilleure lauréate du collège, Mlle Souded Hedjila, qui a obtenu la moyenne de 17,61/20, toute heureuse et émue, nous dira : «Mon objectif était de réussir mon examen avec brio, pour que mes parents soient fiers de moi après tous les sacrifices qu’ils consentent au quotidien. Mes enseignants et l’encadrement du collège y sont également pour beaucoup dans ma réussite et je les en remercie. Je vais continuer à bien travailler car je voudrais devenir médecin».

Hocine T.