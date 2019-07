Les éclaircissements du directeur de l’EPSP de Draâ Ben Khedda

Suite à l’article paru dans notre édition du 30 juin dernier, relatif à la prise en charge sanitaire de la population de Tirmitine, le directeur de l’EPSP de Draâ Ben Khedda dont dépend l’ex-centre de santé de cette localité réagit aux doléances des citoyens locaux qui révélaient «un manque d’égard envers cette localité».

«Il est clair qu’à l’instar de toutes les polycliniques des quatre daïras que compte notre établissement, l’ex-centre de santé de Tirmitine a bénéficié d’une réhabilitation totale (infrastructures, équipements, ressources humaines), ce qui a permis son érection en polyclinique, dispensant actuellement les prestations suivantes : Consultations de médecine générale toute la semaine dont l’une fait partie du réseau de la prise en charge des diabétiques ; Consultations de chirurgie dentaire toute la semaine PMI (vaccination) ; Soins généraux H12 7/7.

Enfin, cette polyclinique est dotée d’un plateau technique d’une radiologie conventionnelle ainsi que d’un laboratoire d’analyses médicales toute la semaine. Quant à la prise en charge des enfants scolarisés des treize (13) écoles primaires, trois (03) CEM et un (01) lycée, le taux de couverture médicale et vaccinale dépasse les 90 %. Egalement, pour les actions sanitaires de prévention, il est noté une couverture opérationnelle appréciable. A propos des salles de soins périphériques, deux sont optionnelles, médicalisées à mi-temps. Quant aux deux autres qui présentent quelques problèmes, leur mise en fonction est programmée pour les jours à venir. Il demeure certain que nous n’avons jamais cessé de fournir des efforts pour développer d’autres activités et prendre en charge cette population mais malheureusement, nos ambitions sont tributaires de la ressource humaine, notamment les praticiens spécialistes, qui devient de plus en plus rare,» écrit M. Taïbi dans un courrier qu’il a transmis à la rédaction.

R. R.