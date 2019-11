«Les écoles dans un état lamentable»

Les écoles primaires de la commune d’Aït Yahia se trouvent dans un état lamentable, au grand dam des parents d’élèves et des enseignants. Les conditions de scolarité au sein des huit établissements couvrant la totalité des quarante huit villages de la région, sont loin des attentes des enseignants et des parents qui aimeraient que leurs enfants trouvent à l’école un cadre agréable et favorable à leur épanouissement. Considérant le secteur éducatif à sa juste valeur, Aziz, un membre de l’exécutif de l’APC locale, nous fait part, avec regret, de ces difficultés que «vivent nos enfants dans les écoles.

Les écoles sont dans un état lamentables.» L’attention des responsables est attirée par le problème des infiltrations des eaux pluviales dans les classes, particulièrement au niveau des écoles de Tagwnits et de Koukou. Par ailleurs, l’ensemble des cantines scolaires sont confrontées à la vétusté du matériel de cuisine et de l’équipement. Le fonctionnement des restaurants scolaires est assuré avec le vieux matériel qui demande à être renouvelé. La question de remplacement des batteries de cuisines et des ustensiles «a été discutée au niveau de l’assemblée qui a admis la nécessité de l’acquisition de matériel neuf pour les cantines ».

Par ailleurs, les élus ont insisté sur «la dotation des écoles en matériel pédagogique», ajoute notre interlocuteur qui rappelle que, lors de sa tournée à travers les écoles, «une commission de wilaya a établi une fiche technique. On attend ses résultats qui devraient déboucher sur un financement de tous les manques relevés.» «L’APC est à l’écoute de ce secteur mais moyens financiers ne peuvent être considérés comme florissants, alors on a fait ce qu’on pouvait faire, comme raccorder l’ensemble des établissements au gaz de ville. Un acquis très important dans une région de froid», soutient-on à l’APC. Plus de poêle à mazout qui ne chauffent jamais convenablement une classe, tout de même.

A. O. T.