Les écoliers d’Aït Khelfa en fête

Les 100 élèves de l’école primaire Aït Khelfa dans la commune d’Aït Bouadou, relevant de la daïra des Ouadhias, à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, étaient en fête, la semaine écoulée.

A signaler que cette école primaire a obtenu un taux de réussite à l’examen de 5e de 100%. La meilleure lauréate Cherief Ania a réussi à avoir l’excellente moyenne de 9,70/10. Ce n’est pas rare puisque l’école obtient le même résultat depuis neuf années consécutives.

La directrice de l’établissement dira dans ce sens : «Les bons résultats de l’école, la Fête de l’indépendance et de la jeunesse et aussi la réussite au BEM des enfants de notre village sont autant d’événements qui nous ont interpellé pour organiser cette fête de fin d’année. Le personnel de l’école et les parents d’élèves sont à remercier car, sans eux, ces résultats n’auraient pas été possibles. Nous tenons également à remercier les autorités locales pour leur accompagnement.»

A signaler que les élèves et leurs parents étaient installés dans la cour de l’école. Une scène a été aménagée où d’autres écoliers ont présenté plusieurs activités culturelles et artistiques. Ils n’ont pas déçu et ont brillamment offert à l’assistance des chants, de la poésie et même du théâtre.

Le maire d’Aït Bouadou était, lui aussi, satisfait de voire les enfants de sa commune réussir : «Notre APC fait ce qu’elle peut, selon les moyens disponibles, pour venir en aide non seulement à l’école Aït Khelfa mais aussi à toutes les écoles de notre localité. Une cantine scolaire de 100 rations, aux normes requises, a été réalisée. Son équipement avec batterie de cuisine sera bientôt acheté, sachant qu’une enveloppe de 2,8 millions de dinars est réservée à cet effet», a-t-il souligné.

Concernant les manques dont souffre encore l’école, la directrice a tenu à préciser : «Les autorités locales ont beaucoup fait pour notre établissement mais nous avons besoin d’une aire de jeux en matico et du revêtement de l’accès vers la nouvelle cantine scolaire.»

A signaler qu’une collation et des cadeaux symboliques ont été offerts aux lauréats de l’examen de 5e et aux meilleurs élèves de chaque niveau.

Hocine T.