Les élèves lauréats récompensés

Comme chaque fin d’année, la direction de l’établissement et l’association des parents d’élèves conjuguent leurs efforts pour récompenser les lauréats du BEM.

Jeudi dernier, une cérémonie de remise de prix et de diplômes d’honneur a été organisée, à l’amphithéâtre du collège en présence des 105 élèves admis au BEM, des invités et des parents.

« Encore une fois, notre établissement est l’un des meilleurs collèges non seulement au niveau de la daïra où nous occupons la deuxième place mais aussi au niveau de la wilaya où notre place est honorable. Sur un total de 125 candidats, nous avons eu 105 admis à l’examen soit un taux de réussite de 84% en plus de cela nous avons eu deux élèves rachetés. Ce qui nous donne 107 élèves qui iront au lycée, soit un taux de 85%. A cette occasion, je félicite tous les lauréats et leur souhaite d’autres réussites dans leur cursus scolaire. Par ailleurs, je n’oublie pas le personnel aussi bien administratif que pédagogique qui ont tant donné pour arriver à ces résultats et bien sûr les parents qui accompagnent leurs enfants durant toute l’année », dira dans son allocution d’ouverture M. Arezki Allilèche en sa qualité de directeur du CEM Frères Harchaoui.

Et de féliciter particulièrement deux filles de l’établissement pour leur éclatant résultat. « N’oublions pas d’applaudir vivement Lila Hocine et Chahinez Azrarak ayant obtenu respectivement les meilleurs moyennes au sein de notre établissement. Elles ont eu respectivement 18,34/ 20 et 18,27/20. Encore une fois : Félicitations », soulignera-t-il.

Le président de l’Association des Parents d’élèves, M. Chérif Chaouche, abondera dans le même sens en disant que le CEM Frères Harchaoui a été de tous temps parmi les meilleurs établissements.

« Ce collège a cette tradition. Il honore toute la daïra au classement général de la wilaya. Le taux de réussite se stabilise autour de 85% chaque année. Nous tenons à remercier tous ceux qui contribuent à cet exploit. De notre côté, nous sommes à la disposition de l’établissement et des élèves et notre mission est d’accompagner nos enfants dans leurs études », dira-t-il sous les applaudissements de la salle.

Pour sa part, une enseignante de langue française nous déclarera: « Les résultats sont honorables. Pour ma matière, je suis très satisfaite parce que le taux de réussite dans mes classes est de 96%. Et puis, lorsque c’est en langue étrangère qu’on obtient un tel taux, on n’a qu’à s’en réjouir », nous confiera notre interlocutrice.

Au terme des interventions, les lauréats sont montés sur le podium pour recevoir leurs cadeaux dans une salle pleine à craquer sous des applaudissements nourris et sous les appareils photos immortalisant ces moments de joie. Un repas a été offert aux lauréats, aux parents et aux invités dans une ambiance conviviale.

A. O.