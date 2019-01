Les établissements scolaires sans gaz

L’ensemble des établissements scolaires de la commune d’Illoula Oumalou ne dispose pas de gaz naturel. Bien que quelques foyers aient été raccordés depuis le mois dernier, les structures éducatives limitrophes, continuent à fonctionner, comme auparavant alors que l’installation extérieure est à leur porte. Pour le fonctionnement du chauffage, l’inamovible citerne de fuel est toujours de mise.

Elle doit être constamment approvisionnée pour faire face aux rigueurs de l’hiver et surtout prévoir une éventuelle tension sur le produit. Le temps de remplacer le gaz propane, utilisé pour les fourneaux des cuisines, n’est pas encore arrivé. Les deux CEM, Djemai Hachimi à Agoussim et Hadjeb Mohand Ouyidir se trouvent dans le même cas. «Les dépenses en énergie, englouties par le fuel, le gaz propane et l’électricité, sont si importantes qu’il faut à chaque fois, avoir un œil sur la chaudière pour glaner quelques économies», dit notre interlocuteur.

Au CEM Hadjeb Mohand Ouyidir du chef-lieu, De multiples insuffisances sont constatées. D’abord la clôture en dur dont seule la façade nord est réalisée tandis que le reste est ouvert aux quatre vents. La façade extérieure est détériorée et non rénovée depuis 1984. Bétonnage de la cour, bloc sanitaire de l’établissement plus que déplorable du fait des puanteurs qui s’y dégagent, avec en prime des toilettes sans portes. Les parents d’élèves espèrent que ces problèmes seront résolus, particulièrement le raccordement de l’établissement au gaz de ville.

Aziz Alimarina