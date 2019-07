Les fontaines attirent les foules

En cette période de canicule, se désaltérer sur la RN68, à la sortie ouest de la ville de Draâ El-Mizan, est devenu un réflexe pour les automobilistes de passage, mais aussi pour d’autres citoyens préférant l’eau de source à celle du robinet.

En effet, depuis leur réhabilitation, il y a de cela quatre ans, les fontaines Thala Bechar et Thala Frawss ne désemplissent pas. De jour comme de nuit, on voit des véhicules s’arrêter devant ces deux importants points d’eau. « Au lieu d’acheter de l’eau minérale, je remplis chaque weekend quatre à cinq bidons de 5 litres. Tout d’abord, c’est l’eau de source et puis, elle a un goût exceptionnel. En été, elle est fraîche et en hiver elle est tiède. C’est une eau qui vient directement d’une source qui se trouve sur les hauteurs. On raconte que c’est un colon qui au dix-neuvième siècle eut le génie de réaliser une conduite en fonte jusqu’ici. Elle lui servait non seulement pour la consommation mais aussi pour arroser son potager et ses arbres fruitiers », explique un habitué de cette fontaine où viennent s’arrêter d’interminables files de voitures.

« C’est aussi un plaisir de rencontrer des citoyens de diverses localités », ajoute la même personne rencontrée devant la fontaine Thala Béchar. Il y a lieu de dire que la réhabilitation de ces deux fontaines a soulagé les consommateurs parce que le nombre de robinets a augmenté. « Je suis très patient parce que cela me permet même d’échanger des avis avec d’autres personnes notamment en cette période de Hirak », nous confie un autre automobiliste.

Il est aussi à signaler que la fontaine sise à Kerouane est sollicitée en cette période de grandes chaleurs. Si pour les fontaines Thala Bechar et Thala Frawss, les utilisateurs ne remplissent que des bidons de cinq litres parce que leur débit diminue si vite, à Kerouane, l’eau est plus abondante. D’ailleurs, les automobilistes y remplissent plusieurs jerricans de vingt litres chacun. « Si vous comptez le nombre de jerricans remplis chaque jour, vous allez vous étonner comment la source n’a pas tari. On dirait que l’eau sortie de la bâche à eau est vite remplacée. C’est pour vous dire que son débit est très important. En plus, elle sert tous les habitants de notre village », nous apprend un habitant de Kerouane.

En tout cas, il faut mentionner que les services de l’hydraulique ont pris le soin de réhabiliter presque toutes les fontaines abandonnées durant notamment les années de terrorisme. Cela a soulagé la population qui souffre toujours de ce problème récurrent d’eau potable notamment en saison estivale. Il est attendu que la source du village Thala Maâmar soit, elle aussi réhabilitée. « Nous l’avions programmée mais à cause d’une opposition, l’opération a été abandonnée », nous confie une source proche de l’APC.

Pour les habitants du village, l’eau de cette source est d’une qualité exceptionnelle parce que les analyses de quelques échantillons dans un laboratoire en France ont montré qu’elle avait la saveur d’une eau minérale. C’est pourquoi ils insistent sur sa réhabilitation afin de la sauvegarder car de plus en plus elle se dégrade d’autant plus qu’elle n’est pas dotée de réservoir.

Amar Ouramdane