Les futurs hadjis connus

L’opération tirage au sort des futurs hadjis s’est déroulée samedi dernier à la salle de réunions de l’APC de Draâ El Mizan, qui a été envahie dès 9h00 par les candidats et leurs familles. Ils étaient au total 209 inscrits, en l’occurrence 117 hommes et 92 femmes. La nouveauté de cette année est qu’il y a eu deux tirages au sort. Le premier a concerné la liste des hadjis de 2020 et le second celle de 2021. Aussi, la commune a bénéficié de deux places supplémentaires, dont le nombre est passé de 17 à 19. «Nous souhaitons la bienvenue à tous les inscrits. Pour cette année, vous assisterez à deux tirages au sort. Ainsi, on connaîtra la liste des futurs pèlerins de l’année en cours et celle de l’année prochaine.

Avant de commencer le tirage au sort, je vous demande d’être attentifs et de suivre son déroulement dans le calme. Bonne chance à tous», a indiqué le maire. En plus du P/APC, le représentant de la daïra, le secrétaire général de l’APC et le coordinateur des imams des daïras de Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi Gheniff étaient présents. Au terme de ces deux opérations, deux listes ont été sorties des urnes comportant chacune les noms des dix-neuf personnes retenues et de celles formant la liste d’attente. «Pour cette année, la commune a eu deux places en plus. Mais cela reste insuffisant parce que le nombre d’inscrits est énorme.

Nous souhaitons à l’avenir que ce quota soit augmenté à une trentaine. En tout cas, l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions. Félicitations à nos futurs hadjis. Nous souhaitons beaucoup de chance aux autres», a déclaré Ali Naili, coordinateur des imams. «Je me suis inscrit pour la sixième fois. Heureusement que mon conjoint a été tiré au sort. Sinon, je n’aurais pas fait partie des 19 prétendants au hadj. Dieu merci, je vais enfin accomplir le cinquième pilier de l’islam», a fait savoir un candidat âgé de plus de 70 ans.

Il faut mentionner que certains parmi l’assistance étaient mécontents et ont réclamé le changement de la méthode selon laquelle lorsqu’une femme est tirée au sort, automatiquement un membre de sa famille le plus proche l’accompagne. «Quand on n’a pas les moyens de payer pour deux personnes, nos chances sont très minimes», a regretté un candidat ayant participé à son cinquième tirage au sort. Par ailleurs et dans les autres communes de la daïra, on a appris que sur les 35 personnes inscrites à Aïn Zaouia, quatre ont été tirées au sort.

A Aït Yahia Moussa, sur les 16 inscrits trois ont été retenus pour chacune des années concernées, alors qu’à Frikat trois l’ont été sur les 29 inscrits. A Tizi Gheniff, il y a eu quatre sur les 40 inscrits. A M’Kira, deux sur les 11 inscrits et à Boghni 14, alors que le nombre d’inscrits était de 119. Enfin, seulement trois citoyens d’Assi Youcef vont partir au hadj sur les 25 inscrits. En outre, il faut savoir que pour cette année, le quota de l’Algérie est passé de 36 000 à 41 300 places.

Amar Ouramdane