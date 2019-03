Les jeunes volontaires se sont mis au nettoyage

Un volontariat de nettoyage a été organisé, samedi dernier, au niveau de plusieurs cités et quartiers de Larbaâ Nath Irathen par de jeunes volontaires qui ont pris l’initiative de nettoyer non loin de chez eux.

Cette action a été organisée suite à un appel largement partagé et commenté sur les réseaux sociaux qui a eu beaucoup d’échos. Et comme prévu, au lendemain du lancement de l’appel en question, une grande foule s’est formée au lieu du rendez-vous.

Sacs-poubelle à la main, les jeunes volontaires se sont mis au ramassage des déchets, notamment des cannettes et des bouteilles en tous genres. Un des jeunes participants à cette action de volontariat dira : «Nous avons lancé cet appel via les réseaux sociaux car nous avons constaté que nos cités et quartiers commençaient à prendre un sacré coup à cause des mauvaises habitudes qui, malheureusement, ont pris le dessus.

Et comme attendu, de nombreux jeunes étaient au rendez-vous et en moins de deux heures de temps, les rues ainsi que les cités étaient métamorphosées. Nous avons entassé des piles de déchets en tous genres. Il faut dire qu’une ambiance bon enfant a régné durant toute l’opération de nettoyage. D’ailleurs, les jeunes se sont donné rendez-vous pour la semaine prochaine afin d’organiser un autre volontariat dans différentes cités et quartiers.

Ils estiment que cela concerne tout le monde, c’est l’affaire de tout le monde, chacun doit prendre conscience des dangers auxquels il est exposé et expose les autres». Pour conclure, notre interlocuteur notera : «L’environnement est l’affaire de tout un chacun et nous souhaitons que les gens jettent leurs ordures ménagers dans des corbeilles installées spécialement pour cet effet».

Youcef Ziad.