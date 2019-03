Les opérations se poursuivent

L’APC de Tizi-Gheniff vient de lancer une consultation pour la réfection de l’éclairage public sur la RN68, vers la commune. Il s’agit là d’une nouvelle opération de réhabilitation après celle qui a concerné plusieurs axes, notamment la route principale qui traverse la ville, du rond-point du lycée Ali Mellah jusqu’à la sortie sur la route de Boghni, avec l’emplacement de nouveaux poteaux et de lampadaires LED.

Ainsi, après la réalisation de l’ensemble des opérations retenues dans ce chapitre, la ville sera totalement éclairée la nuit. «Ce n’est pas que l’éclairage manquait sur ce tronçon (RN68)… Le système LED que nous allons installer nous permettra de faire beaucoup d’économies», confiera une source proche de l’APC.

Par ailleurs, il a été donné de constater que l’opération d’aménagement de bordures et de trottoirs au niveau du parc communal et des 24 logements LSP, jusqu’au marché des fruits et légumes, est en cours. «En plus des trottoirs, ce tronçon, tant dégradé, sera revêtu en béton bitumineux», ajoutera la même source.

En outre, d’autres consultations ont été lancées à la fin du mois de février pour d’autres projets concernant, entre autres, la réalisation d’un escalier de 75 mètres et de trottoirs au boulevard Colonel Amirouche, un escalier urbain en béton armé au lotissement Nord, qui facilitera l’accès aux résidents de ce lotissement au marché des fruits et légumes, un autre escalier et un mur de soutènement au centre-ville, et, enfin, l’aménagement d’un espace vert à proximité du siège APC.

Toujours en ville, il est attendu la mise en service des toilettes publiques implantées au niveau de l’aire de stationnement des fourgons desservant Tafoughalt, au niveau des arrêts pour Frikat et Henia et au centre du marché des fruits et légumes. Pour les villages, en plus des opérations en cours, il est prévu la réalisation d’un réseau d’assainissement à El-Hadoud, dans le versant de Sanana, et le revêtement en béton bitumineux de l’accès du village Ighil Ouziane.

Pour la même source, l’APC a inscrit plusieurs autres opérations dans le cadre des PCD. Celles-ci, comme partout ailleurs, indiquera notre source, sont relatives aux travaux publics et à l’assainissement. Il faut aussi souligner que les services de la voirie s’attèlent à nettoyer les ruelles et les places publiques. Pour les deux espaces verts réalisées en face du tribunal et à proximité de l’agence postale, ils sont bien entretenus. A signaler, enfin, que les citoyens attendent toujours la livraison du jardin à proximité du siège de la Sûreté de daïra, dont les travaux traînent.

Amar Ouramdane