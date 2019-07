Les PCD 2018 enfin lancés

Plusieurs projets dans le cadre des PCD (Plans Communaux de Développement) ont été lancés ces dernières semaines au niveau des différents villages de la commune de Yattafen qui relève de la daïra de Béni Yenni.

Ces projets relèvent des PCD 2018 et 2019. La raison qui a fait que ces différents projets de l’année 2018 ne sont lancés qu’en 2019 est que les élus n’avaient pas pu s’entendre sur le financement d’un projet proposé par le maire en ce temps-là. En effet, sur la cagnotte dont avait bénéficié au début 2018, par la commune de Yatafen, cagnotte qui s’élevait à 3 millions de dinars, le maire avait proposé à ce qu’une somme de près de 1700 000 dinars soit affectée à l’aménagement et la réfection des trottoirs du chef-lieu de la commune. Somme que les élus de l’opposition au nombre de 7 sur 13 avait refusé d’affecter à ce projet.

Cette mésentente entre élus avait conduit au blocage de l’APC jusqu’au 8 octobre 2018. Entretemps, plusieurs tentatives de réconciliation entre élus (les 13) avaient été initiées par diverses personnalités et autres autorités de wilaya et de daïra ; malheureusement, tous les élus avaient refusé les différentes propositions autres que les leurs pensant ainsi agir dans l’intérêt de la population. Ce blocage avait conduit le wali d’antan à désigner la cheffe de daïra de Béni Yenni comme chargée des affaires de la commune de Yatafen, procédant de fait au gel des activités de tous les élus. Il faut dire que la majorité de la population avait applaudi cette initiative du wali du fait qu’il était clair que les élus n’arrivaient plus à s’entendre donc penser au développement des affaires de leur commune. Et ce n’est que ces dernières semaines que le contrôleur financier a approuvé les décisions de financement des projets pour l’année 2018 dans la commune de Yatafen.

Ainsi, plusieurs projets ont été lancés ces derniers jours, à titre d’exemple, l’aménagement des 3 écoles primaires de la commune, l’installation de toilettes publiques (contenant 6 cabines dont deux pour femmes) au niveau du chef-lieu, la réalisation de caniveaux au niveau de Tala n’ Souk à Aït Daoud, la réalisation aussi d’une placette et de sa clôture à Aït Daoud ainsi que l’aménagement de la placette Chahid Medjber au niveau du chef-lieu Souk El-Had et la réfection et l’aménagement du monument communal. Enfin, signalons que la cagnotte réservée pour les PCD 2018 au niveau de la commune de Yattafen s’élève à plus de 3 millions de dinars.

M. A. B.